OhMyDog&Co: mais do que uma loja, uma comunidade para cães e suas famílias

Quem tem cães e se preocupa com o seu bem-estar, da alimentação à higiene, pensa neles como membros da família. E é nessa categoria que estão, ou deveriam estar, nas vidas dos humanos que os rodeiam. A pensar nessa ideia de família e também de comunidade, surgiu a OhMyDog&Co, às mãos de João Vinagre, que vai inaugurar um quiosque no 8Marvila a 30 de novembro. A marca começou por ser uma loja online com marcas exclusivas em Portugal – e diferentes, e giras, diga-se –, de alta qualidade, duráveis e produzidas de forma ética, uma novidade apresentada em meados de 2024. Agora, João Vinagre quer muito mais do que isso, já que a OhMyDog&Co pretende fortalecer laços entre os cães e os seus humanos, e também elevá-los a outro patamar na nossa sociedade.

O quiosque abre no 8Marvila.

"Os meus cães são parte integrante da minha família. A ideia da OhMyDog&Co surgiu de uma ambição pessoal: criar um negócio onde pudesse estar com os meus cães todos os dias e garantir que eles, e outros cães, tivessem acesso ao melhor. Após mudar-me do Reino Unido para Portugal, percebi a dificuldade de encontrar produtos de qualidade que fossem duráveis, estéticos e seguros", explica João Vinagre, o mentor e sócio fundador, que passou pelas áreas da banca e das finanças e viveu 20 anos em várias cidades, como Londres e Nova Iorque. "A OhMyDog&Co é a minha forma de preencher essa lacuna e promover uma sociedade mais inclusiva, onde os direitos dos animais, e dos cães em particular, são promovidos e respeitados".

Molly&Stitch tem acessórios de passeio em pele de alta qualidade e produzidos de forma artesanal na Áustria. Foto: DR

As marcas disponíveis na OhMyDog&Co – tanto no site como agora no quiosque – são todas regidas por três regras: os mesmos valores ambientais, sociais e éticos; não estavam presentes no mercado português; e promovem o bem-estar do cão e dos seus humanos. E quais são elas? Primeiro, os produtos incluem tudo aquilo que um cão precisa, desde trelas e coleiras, tigelas de alimentação, acessórios de segurança e de viagem, brinquedos e produtos de higiene, snack e biscoitos.

Também a DogBar, uma marca italiana apostada em estações elevadas de alimentação. Foto: DR

Depois, entre as várias, estão a marca alemã Cloud 7, que tem camas, tigelas de alimentação coleiras, trelas e brinquedos; a Molly&Stitch, com acessórios de passeio em pele produzidos de forma artesanal na Áustria; a MiaCara, uma marca premium alemã, de malas transportadoras para cães de porte pequeno e médio; a Lila Loves It, da mesma origem mas com produtos de higiene, combinando conhecimentos veterinários com ingredientes naturais; a Paikka, com as tigelas de alimentação com refrigeração natural fruto do design e inovação finlandesa; a DogBar, uma marca italiana apostada em estações elevadas de alimentação; a Botanical Bones, que produz biscoitos para cães à base de plantas, orgânicos e que inclui nos ingredientes superalimentos; a HYGG, uma marca espanhola especializada em dermatologia canina com ingredientes naturais; a Planet Underdog, uma marca britânica, com sacos para dejetos caninos 100% compostáveis, feitos de amido de milho (que se decompõem completamente sem deixar resíduos tóxicos); ou a Brooch, marca francesa especializada na criação de medalhas personalizadas para cães inspiradas na cultura pop, que vão de smiles a coroas.

Botanical Bones é uma das marcas de snacks. Foto: DR

A OhMyDog&Co promove ainda a adoção responsável, contribuindo com parte das suas vendas para organizações de apoio a cães em perigo. Para celebrar a abertura do quiosque, que terá cerca de 12m2, até dia 8 de dezembro todos os produtos terão um desconto de 30%, a contar a partir de sábado, 30 de novembro.