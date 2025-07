Oakley celebra meio século com lançamento especial

A Oakley celebra em 2025 as bodas de ouro, numa união que começou a construir há 50 anos com o seu público. Para comemorar esta data, a marca de óculos desportivos anuncia o lançamento de um novo modelo: os Oakley Ellipse 50th Anniversary.

Esta edição limitada reflete o legado marcado pela inovação e ousadia. Desenhado fundindo passado, presente e futuro, este modelo foi moldado com base no logótipo e ADN da marca. Apresenta linhas curvas que homenageiam as características estéticas dos anos 90, acompanhadas por uma haste progressiva inspirada no Radar EV. As lentes futuristas foram concebidas com suporte tecnológico Geometria PhysioMorphic™. Estes elementos, em harmonia, resultaram num modelo cuidado e singular, que presta homenagem ao passado e projeta os próximos 50 anos da marca de óculos.

Desenhado como uma fusão do passado, do presente e do futuro, este modelo é moldado com base no logótipo e ADN da marca. Foto: DR

A edição de celebração sobressai pela sua tonalidade dourada e sofisticada. O novo lançamento está disponível na cor Midas Fleck, com acabamentos brilhantes em detalhes dourados. É equipada com lentes Prizm™ 24K.

Os Oakley Ellipse 50th Anniversay estão disponíveis para venda no website, nas lojas Oakley ou em lojas parceiras selecionadas, por €334.