Dior Gravity. O peso da sofisticação

Poucas casas de moda conseguem ser associadas a uma cor tão intrinsecamente quanto a Dior é ao cinzento. Desde a sua fundação, a maison francesa elevou esta tonalidade, especialmente o cinzento Trianon e o cinzento Montaigne, a símbolos de sofisticação e elegância. Este fascínio por tons neutros remonta à infância de Monsieur Dior, que encontrou inspiração na sua casa em Granville, decorada com rosa e cinzento. Para ele, o cinzento era prático, versátil e uma escolha perfeita para materiais nobres como a lã e o tweed. Hoje, essa herança cromática continua a ser uma assinatura da marca, com cada nova coleção reinterpretando o cinzento de forma inovadora.

Gravação Dior Gravity em pele com relevo. Foto: FEDERICA LIVIA GIANGREGORIO

Kim Jones, à frente da Dior Homme desde 2018, trouxe uma nova abordagem a esta tradição, adicionando um toque contemporâneo ao legado da maison. Em entrevista ao System Magazine, Jones afirmou querer tornar a Dior "mais relaxada e sensível à fabricação". Essa visão materializa-se de forma exemplar na coleção masculina Dior Fall 2024, com a introdução da linha de malas Dior Gravity.

A aplicação manual do efeito gradiente em couro Dior Gravity. Foto: FEDERICA LIVIA GIANGREGORIO

A Dior Gravity destaca-se pelo seu conceito inovador, no qual o gradiente é o protagonista. A coleção apresenta o icónico motivo Dior Oblique em duas versões: a escala original para pequenos artigos de couro e uma versão maxi para malas maiores. Os tons de bege, preto e caqui são usados em designs emblemáticos, mas é o cinzento que rouba a cena.

Tingimento manual da borda da mochila Hit The Road. Foto: FEDERICA LIVIA GIANGREGORIO

O verdadeiro diferencial da Dior Gravity está na sua técnica de produção. Através de uma gravação que utiliza a ação da gravidade, o couro adquire uma textura granulada e flexível, evidenciando o savoir-faire artesanal da maison. Este processo envolve uma pulverização manual de pigmentos que cria gradientes subtis e sombreados, resultando numa paleta de cinzentos única e fascinante.

Costura à mão da mochila Dior Hit The Road. Foto: FEDERICA LIVIA GIANGREGORIO

Cada peça é meticulosamente trabalhada por artesãos que cortam, montam e costuram cada elemento com precisão e atenção ao detalhe. O resultado são malas que não só celebram a tradição da Dior, mas também demonstram um domínio técnico e uma inovação artística incomparáveis. A Dior Gravity é mais do que uma coleção de malas; é uma homenagem à herança da maison e ao futuro do design de luxo.