Miu Miu lança nova coleção upcycled

Desde 2020 que a marca italiana, fundada por Miuccia Prada em 1993, lança pequenas coleções limitadas de peças upcycled, num esforço de tornarem o design mais circular. Upcycling pressupõe que uma peça antiga seja reutilizada e repensada de modo a ganhar valor. Assim, tomando como ponto de partida stock antigo de malhas, peças de pele e renda da própria casa e kilts dos anos 50 a 70 que procuraram no mercado vintage, esta coleção permite fazer um look completo só com peças upcycled.

Upcycling pressupõe que uma peça antiga seja reutilizada e repensada de modo a ganhar valor. Foto: @Miu Miu

Antigas peças de cabedal, como calções, coletes e casacos, da marca são repensadas e trabalhadas manualmente com apliques florais e chamas, quer seja com cabedal sobre cabedal, quer seja com missangas que fazem a pele escura brilhar.

Antigas peças de cabedal da marca são repensadas e trabalhadas manualmente com apliques florais e chamas Foto: @Miu Miu

A renda chantilly, com toda a sua delicadeza e fragilidade é aqui reinventada com apliques dos arquivos da MiuMiu, conferindo-lhe modernidade e ousadia.

A renda chantilly, com toda a sua delicadeza e fragilidade é aqui reinventada com apliques dos arquivos da MiuMiu Foto: @Miu Miu

Os kilts vintage são também pintados e bordados com motivos florais com missangas e pedras, deixando o cunho da marca italiana numa peça tradicionalmente escocesa.

Mas a estrela desta coleção é, sem dúvida, a malha, um material tipicamente mais sustentável na medida em que o desperdício é mínimo – ao contrário de peças de tecido que causam desperdício no corte de moldes. A partir da mistura de antigos fios, novos são criados. São, então, tricotados à mão para criar peças únicas e exclusivas, de camisolas a gorros e cachecóis e até mesmo chinelos de quarto. A peça mais especial é, no entanto, a mala Wander, com o formato já indissociável à marca, que aparece em diversos tons mesclados de amarelo, branco, preto, laranja e camel. As cores das peças em malha são misturadas de uma maneira que parece à partida aleatória, mas o casamento perfeito de tons e o espírito perfecionista com que Miuccia aborda as suas criações revela o contrário – cada cor será meticulosamente agregada.

A estrela desta coleção é, sem dúvida, a malha, um material tipicamente mais sustentável na medida em que o desperdício é mínimo. Foto: @Miu Miu

A campanha, protagonizada por Emma Corrin, também cara da campanha do ano passado da época festiva, desenrola-se num cenário de decoração vintage, com cores suaves que deixam as peças sobressair. As peças da Miu Miu upcycled são conjugadas com peças de nova coleção, em looks que fazem o espectador acreditar que a atriz vai direta para um jantar de Natal com os amigos.

Os chinelos de quarto são um exclusivo do online. Foto: @Miu Miu

A coleção está à venda apenas em algumas lojas físicas, mas os chinelos de quarto são um exclusivo do online.

Esta coleção, além de uma cápsula com elementos que conjugam entre si, confere uma certa esperança de que, um dia, um armário completo, formado por partes de baixo duradouras, casacos quentes, vestidos delicados e malhas práticas e divertidas, pode ser mais amigo do ambiente. É nessa nota de esperança que a Miu Miu terá decidido fechar o ano.