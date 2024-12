Riches Abode. Sofisticação para um estilo de vida agitado

Há quem diga que o conforto é inimigo da sofisticação, mas a Riches Abode está aqui para provar o contrário. Nascida do ritmo frenético da vida moderna e da vontade de encontrar equilíbrio, esta nova marca portuguesa chega para transformar o quotidiano de quem vive entre reuniões e sessões de treino. Com uma coleção pensada para a versatilidade e o bem-estar, a marca portuguesa traz peças que nos fazem sentir tão bem quanto parecer.

A fundadora, Isabela Almeida, sabe bem o que é viver com horários imprevisíveis e constantes mudanças de cenário. Depois de anos a trabalhar entre diferentes cidades e fusos horários, percebeu que o conforto era mais do que um luxo — era uma necessidade. Durante uma pausa estratégica na carreira, Isabela redescobriu o poder do desporto e do estilo de vida saudável. Foi aí que nasceu a semente da Riches Abode: uma marca que combina a descontração do athleisure com a qualidade e o requinte de peças intemporais.

A primeira coleção não segue tendências efémeras. Em vez disso, aposta em básicos bem pensados, capazes de se adaptar a qualquer ocasião. Leggings que tanto servem para um treino como para uma viagem longa, hoodies e sweatshirts que abraçam o corpo e nos fazem sentir em casa, mesmo a quilómetros de distância. Cada peça é desenhada para conjugar facilmente com as restantes, permitindo criar looks variados sem esforço. Mas não se trata apenas de estética. A escolha dos materiais e o rigor na confeção são pilares fundamentais. Cada detalhe foi pensado para garantir durabilidade e conforto, duas características que, para Isabela, não são negociáveis. "A roupa tem um poder imediato de nos transformar. Pode dar-nos confiança e fazer-nos sentir bem no nosso próprio corpo", explica a fundadora, em comunicado.

Riches Abode quer ser mais do que uma marca de roupa — quer criar uma comunidade. A estratégia é clara: apostar no e-commerce, mas também em experiências únicas. O site já está operacional, com pré-encomendas disponíveis desde o final de novembro, e o lançamento oficial da coleção está previsto para dezembro. No horizonte, estão eventos privados e lojas pop-up em Lisboa e Paris, já em 2025.

A marca não quer apenas vender peças, mas sim promover encontros, parcerias e momentos que fortaleçam ligações humanas. Esta visão é fruto de uma equipa unida por um propósito comum, composta inteiramente por mulheres. "Sempre soube que queria lançar a marca com uma estratégia sólida e ambiciosa, tanto a nível nacional como internacional", revela Isabela, confiante no caminho traçado.