Esta é a zona ideal para aplicar perfume

Entre as mil e uma variações de rotinas de beleza, há pelo menos um ritual que é comum a todas as pessoas: aplicar perfume pela manhã. Se pensa que este gesto tem uma importância mínima na rotina de grooming, lembre-se que a memória olfactiva é das mais fortes que podemos ter. E a eterna dúvida permanece: existe mesmo um sítio onde devemos borrifar a fragrância para potenciar o seu efeito? Na parte de dentro ou de fora do pulso? No pescoço inteiro ou apenas num dos lados?

Segundo um artigo da edição britânica da GQ, e para o perfumista Roja Dove, esta é uma arte que se pode dominar rapidamente. "Pulverizar nalgum lugar que tenha movimento vai criar calor e ajudar a levantar a fragrância", explica Dove. "Os seus pulsos, o interior dos cotovelos e a clavícula são todos pontos ideais para aplicar perfume." Mas deixa um aviso: "faça o que fizer, não se sinta tentado a aplicar perfume atrás das orelhas". Isto porque, segundo o perfumista, "as glândulas produtoras de sebo atrás das orelhas vão interferir com o perfume e alterar o aroma que se desenvolve."

Há ainda outro truque eficaz para reforçar este pequeno gesto: usar a mesma loção corporal da fragrância, caso exista. Segundo este especialista, este também não deve ser um gesto feito à última da hora, mas sim logo à saída do banho, antes mesmo de se vestir. "O calor natural do seu corpo intensificará as notas base da fragrância, por isso quanto mais cedo a aplicar, melhor" esclarece.