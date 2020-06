Dropkick: nunca mais irá ter que carregar em botões de semáforos

O mundo nunca mais será o mesmo - sobretudo se falarmos em higiene - depois da Covid-19. Se antes tocávamos com as nossas mãos em tudo o que fossem corrimões, estruturas de apoio urbanas ou botões, hoje em dia pensamos duas vezes antes de o fazer ou não o fazemos, de todo.

E já vão surgindo algumas soluções inovadoras adaptadas a esta nova vida urbana. Longe de ser uma solução higiénica com ou sem coronavírus, houve a necessidade de encontrar uma alternativa para a utilização dos botões que abrem os semáforos dos peões, sobretudo porque as pessoas têm tentado abri-los com recurso aos pés.

Foi ao assitir continuamente a esse comportamento que uma equipa de investigadores pensou no Dropkick, um botão alternativo concebido para ser carregado com o pé, ativando assim a abertura dos semáforos para peões. Estes dispositivos, que poderão ser colocados à altura dos nossos, têm luz nocturna para serem visíveis 24h sob 24h. O design deste botão homenageia o botão pedestre PB/5, criado pelo designer australiano David Wood, criado a pensar em peões com deficiências visuais ou auditivas.

A ideia em si partiu da empresa Foreward, um coletivo de comunicadores, investigadores e designers australianos, que se focam na criação de ideias e estratégias que respondem à necessidade de mudança. Embora a ideia ainda esteja em fase de projeto, provavelmente, num futuro próximo, nunca mais terá que carregar nos famosos botões redondos que se localizam nos semáforos para abrir o sinal de peões.