Estes perfumes cheiram a sucesso

Para o multitasker

Para o homem multifacetado, natural, elegante, atlético e culto, as fragrâncias que mais se adaptam aos estilos de vida cosmopolitas revelam simultaneamente sensibilidade e força.

L’Homme Ideal L’Intense, 100 ml, €110,90, de Guerlain Foto: D.R.

A nova interpretação olfactiva de L’Homme Ideal, de Guerlain, do nez da Casa, Thierry Wasser, traduz-se numa versão ainda mais intensa e misteriosa do que as suas predecessoras. Um amadeirado oriental com uma composição quente, L’Intense não é para os fracos de coração. O seu nome advém das notas poderosas de especiarias como o chilli e o cardamomo, do coração de cabedal e das notas finais amadeiradas e fumadas.





L’Homme Prada L’eau, eau de toilette, 100 ml, €122,40, de Prada Foto: D.R.



Uma elegante brisa olfactiva, a versão suave de l’Homme Prada é ainda mais delicada do que a anterior: âmbar e íris derretem-se no gengibre vermelho e conquistam a sua força através do sândalo e do mandarim verde.



Para os clássicos elegantes

Os apreciadores de experiências exclusivas, como um bom vinho degustado com calma ou o toque suave de uma peça de caxemira, e que apostam no requinte das peças exclusivas e de luxo primam pela qualidade antes da quantidade. São os homens que optam por fragrâncias de Casas de renome que valorizam a herança e a tradição.

Boucheron Pour Homme, eau de toilette, 100 ml, €78, de Boucheron Foto: D.R.

Com 150 anos de criações exclusivas, a Boucheron é uma das mais valorizadas casas de joalharia francesas. Nos perfumes, a atenção ao detalhe não é diferente da que dedica às jóias. As jóias de culto que seduziram homens e mulheres ao longo das décadas serviram de inspiração a perfumes já icónicos, como Boucheron Pour Homme Eau de Toilette. Assinado por Raymond Chaillan, é um hespéridé boisé aromático, envolto na frescura da bergamota e da verbena e do coentro e do basílico. A audácia de uma faceta floral composta por rosa e ylang-ylang, conjugada na perfeição com uma coluna vertebral de madeiras, vetiver, patchouli, sândalo lácteo e musgo de carvalho.





Terre d’Hermès Eau Intense Vetiver, eau de parfum, de Hermès Foto: D.R.

Esta fragrância é uma assinatura olfactiva que não passa despercebida. Um clássico moderno que assim que foi lançado se converteu num ícone da perfumaria masculina, tem na sua base amadeirada o masculino vetiver. Em 2018, a sua nova versão culmina neste ingrediente, tornando-se ainda mais vegetal, mas igualmente viciante.



Para os espíritos livres

Conjugam uma fragrância fresca com peças-chave de um guarda-roupa eléctico. Seja um biker jacket ou uma mala de fim-de-semana em pele, optam por luxos simples e despretensiosos, valorizando básicos autênticos e de qualidade que podem levar para todo o lado, em oposição aos excessos da moda

Coach Man, eau de toilette, 100 ml, €84, Coach Foto: D.R.



O extraordinário legado de artesanato americano da Coach (Casa fundada em 1941, em Nova Iorque) imprime-se na sua nova fragrância masculina. Coach for Men simboliza o espírito Coach e é confiante, energética e rebelde como a cidade que a inspira. E simultaneamente inesperada: abre com notas vibrantes de pêra verde nashi, bergamota e kumquat, culmina com a explosão picante de cardamomo, coentros e gerânio e termina com a textura amadeirada e verde do vetiver, à qual se junta ainda a camurça. Para o sonhador aventureiro que não tem medo de arriscar.





Água de Colonia 3: Fougère, 100 ml, €85, Claus Porto Foto: D.R.

Inspirada na Comporta, a terceira fragrância da colecção pensada pela perfumista britância Lynn Harris mistura os aromas reminiscentes à península de Tróia: agulha de pinheiro, gálbano e gerânio combinam-se com a pimenta e o musgo marinho, resultando num aroma verde amadeirado.



Para o homem misterioso





Ombré Leather, eau de parfum, 100 ml, €148, de Tom Ford Foto: D.R.

Uma fragrância sedutora com cardamomo picante e açafrão envoltos na doçura enigmática de jasmim sambac.







L’Eau Super Majeure, eau de toilette Intense, 100 ml, €89, de Issey Myiake Foto: D.R.

O sabor do mar traduzido numa água vigorosa com um coração salgado, perfeito para a noite.