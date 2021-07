H24, um perfume para homens misteriosos

H24, o perfume para homens que adoram manter o mistério

O que torna um perfume especial? Porque é que, no meio de tantas fragrâncias, haveriamos de escolher uma detrimento de outra? O novo, nasce da busca pelo não convencional, pelo, peloÉ um lançamento pensado para homens que gostam de fugir às regras, mantendo ae o. "Para criar esta nova fragrância de assinatura Hermès, precisei de abrir outros caminhos menos previsíveis, de me afastar do convencional amadeirado que se encontra em perfumes masculinos", diz em comunicado Christine Nagel, perfumista da Hermès, precisamente sobre o cariz disruptivo do novo perfume, acrescentando que se inspirou na arte de, diretora criativa do universo masculino da marca. "Quando assisto a um desfile da Véronique, fico sempre impressionada por ser capaz de sentir a textura dos tecidos, com os olhos."Para criar o perfumista optou por dar protagonismo à(de nome científico salvia sclarea), com tonalidades decortada sobre uma base âmbar ligeiramente animal e distinta. "Esta variedade é bem mais envolvente e sensual que a sálvia-comum (salvia officinalis) com nuances medicinais e canforadas", descreve., esta essência vegetal expressa-se do princípio ao fim desta fragrância, e é completamentada com o narciso, um botânico selvagem "que desafia a fragilidade (...) e que se deve manusear com cuidado", diz. "Atenuei-o sem o fazer perder o seu caráter vivo e elétrico, destilando-o juntamente com uma outra matéria-prima" que Christine Nagel não revela, mantendo oé a essência de, que de rosa só tem o nome, extraída de uma árvore selvagem da América do Sul . "Escolhi-a pela sua frescura vegetal simples e natural. Tivemos a sorte de a encontrar no Peru, junto de produtores que exploram e replantam a espécie respeitando o meio ambiente, numa iniciativa ecorresponsável apoiada pela maison." Por fim, odo esclareno. "Confere à composição a sua vibração metálica, um prazer rico e intenso, e estabelece a ligação com o universo do pronto-a-vestir masculino da Hermès , evocando o aroma inebriante das oficinas."A embalagem eme reciclável faz referência à composição da fragrância. Um cinza mineral decorado com um fio verde-lima, que faz deste um autêntico objeto de desejo.