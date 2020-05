O jejum faz bem à saúde e ajuda a perder peso?

Não confundindo com uma dieta, o jejum intermitente é praticado, há, em(como no Judaísmo e no Budismo) e trata-se de, habitualmente integrando jejuns de 16 horas ou de 24 horas, duas vezes na semana.Existem maneiras diferentes de colocá-lo em prática, mas todos: o método 16/8 envolve "saltar" o pequeno-almoço e restringir o dia a um intervalo de alimentação de oito horas (entre as 13 e as 21 horas, por exemplo), jejuando nas 16 horas de intervalo; no método 5/2, consomem-se entre 500 a 600 calorias em dois dias não consecutivos da semana, comendo normalmente nos restantes cinco dias.