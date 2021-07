A Ford criou um novo perfume a cheirar a gasolina... para um elétrico

Mach-Eau, Ford (preço sob consulta)

um evento anual de corrida de montanha com veículos atuais e históricos realizado no Goodwood House, em West Sussex, Inglaterra.

A par do lançamento do novo, a Ford criou uma fragrância premium, a Mach-Eau, destinada aqueles que ainda nutrem um carinho pelos carros a gasolina, mas que querem optar por um modelo totalmente elétrico, como é o caso deste. Otem 487 CV e 860 Nm, com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h feita em apenas 3,7 segundos.Segundo um estudo levado a cabo pela marca, um em cada cinco condutores diz que o cheiro a gasolina seria o que mais sentiria falta se trocasse para um veículo elétrico, sendo que 70% dos inquiridos afirmam que, entre outros aspetos, sentiriam falta desse cheiro. A gasolina foi também, classificada como o odor mais popular do que o vinho e o queijo, sendo quase idêntico ao cheiro de livros novos.O Mach-Eau vai, no entanto, além dessa premissa. Foi concebido para agradar ao nariz de um qualquer utilizador. É uma fragrância topo de gama que funde essências de fumo, elementos de borracha e até mesmo um fator "animal". "O aroma, que não está disponível no circuito comercial, integra a missão contínua da Ford em ajudar a dissipar os mitos em torno dos veículos elétricos e a convencer os entusiastas dos automóveis tradicionais do potencial inerente aos elétricos", lê-se no comunicado de imprensa emitido pela Ford.Pia Long foi a perfumista responsável pelo Mach-Eau tendo analisado os químicos emitidos a partir do interior dos automóveis, dos motores e da gasolina. Incluiu o benzaldeído, um aroma semelhante ao da amêndoa, emitido pelos interiores dos automóveis, e o para-cresol, fundamental na criação do aroma aborrachado dos pneus, misturando-os com ingredientes como o gengibre azul, lavanda, gerânio e sândalo, sendo-lhes acrescentados aromas metalizados, de fumo e outros de borracha. Há, também, um elemento "animal", que faz a ligação aos cavalos, sublinhando a herança Mustang.A marca desvendou esta nova fragrância durante o Goodwood Festival of Speed,Para já, ainda não há informação sobre o perfume nem locais de venda disponíveis.