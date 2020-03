O perfume que deixa qualquer um irresistível

Emilia Clarke voltou a juntar-se à Dolce & Gabbana para ser o rosto da campanha da nova versão do perfume The Only One Intense. O realizador italiano, Matteo Garrone, assina o vídeo, que foi gravado em Roma, e mostra Emilia a cantar o clássico italiano Quando, Quando, Quando, ao lado de músicos locais. Matteo Garrone, pretende realçar a aura natural de Emilia e a sua intensa feminilidade.

Para ele, The One For Men Eau De Parfum Intense veio trazer uma nova intensidade à linha da Dolce&Gabbana Beauty numa fusão de opostos que promete ampliar o irresistível magnetismo do homem que a usa. The Only One Eau De Parfum Intense, para ela, promete captar o poder do desejo e celebrar as qualidades femininas.

Em relação ao design do frasco, a marca italiana, manteve a forma gráfica e arquitctónica do primeiro perfume da linha The Only One. O preto presente no frasco, tanto para a versão feminina, como para a versão masculina, simboliza a elegância, a sensualidade e a tradição, mas ambas as embalagens contam com detalhes em dourado, que visam realçar a fragância interior.

The One For Men Eau De Parfum Intense, para mulher Foto: Dolce&Gabbana







A MUST conversou com o realizador Matteo Garrone para saber como foi gravar a campanha, um regresso à Itália dos anos 60.

Matteo: há quanto tempo trabalha com a Dolce&Gabbana? E o que o fez querer juntar-se à família?

Esta é a segunda campanha que faço com Stefano e Domenico e, mais uma vez, tive a oportunidade de trabalhar com grande liberdade de expressão. É sempre fascinante e agradável trabalhar com eles.

Qual é a história por detrás desta campanha?

Foi uma ideia de Domenico e Stefano. O objetivo era contar uma história sobre uma turista que começa a cantar dentro de um restaurante. Nas suas sugestões, havia uma referência, uma homenagem a Anna Magnani e ao filme The Passionate Thief. Existe sempre uma ligação com o cinema e a era de ouro italiana dos anos 60 (o que também ocorreu na campanha anterior). Para este projeto, havia uma conexão com a dimensão teatral (…). Tivemos a sorte de encontrar este restaurante perfeito, com um andar superior, que se tornou o palco, e um piso inferior, que foi ideal para o público assistir à extraordinária performance de Emilia. Ninguém imaginava que ela cantava tão bem.

Por que razão a espontaneidade é tão importante para si nos sets da Dolce & Gabbana?

Eu penso que a autenticidade e espontaneidade das pessoas, a sua energia e frescura são essenciais. Nesta campanha em Roma, os figurantes tiveram um papel mais de fundo, em comparação com o anterior, em Nápoles. Esta peça está centrada em torno de Emilia - ela é como uma diva, na verdade ela é uma diva. Os figurantes contribuíram com um grande sentido de vitalidade para a história, mas estão sempre em segundo plano, quase desfocados. O foco está realmente nela.

Qual é a sua memória de Emilia durante as gravações em Roma?

Eu tenho memórias muito bonitas. Durante a última campanha que acabámos de filmar, tive a impressão de que ela estava ainda mais à vontade. Ela deu o seu melhor. Ela é uma atriz extraordinária, mas também tem uma qualidade única: assim que a câmara liga, a reação é espontânea. Ela realmente tem as mesmas qualidades que as grandes atrizes que usamos como referência hoje em dia. Por isso, eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela é uma ouvinte muito boa, é prática e doce. Por isso, é sempre um prazer fotografar com ela.

O que significa "Quando, Quando, Quando" para si?

Relembra-me o mundo ao qual tentamos reconectar-nos: o mundo de 1960, a Itália que está quase a desaparecer, mas ainda não desapareceu. Em suma, uma homenagem à Itália.

Última pergunta. Quem é o seu The Only One?

O meu filho.