Nelson Évora, Bispo e João Cajuda, três homens no seu melhor

A L’Oréal Paris acaba de lançar uma campanha nacional que desafia os homens portugueses a serem a melhor versão do seu "eu". Bispo, João Cajuda e Nelson Évora dão o rosto pelas novidades da linha masculina Men Expert, mostrando que os homens, mais do que nunca, são bons adeptos do grooming e cuidam cada vez mais de si.

É sob o mote "Sou eu no meu melhor" que se juntam um artista, um blogger de viagens e um atleta numa campanha visual simples, direta e impactante. A Men Expert de L’Oréal Paris é a marca especialista em cuidados no masculino da L’Oréal Paris, oferecendo uma plataforma multiproduto de pele, desodorizante, gel de banho, shampoo e styling. Assim, Nélson Évora representa o novo gel de duche com cinco ações, Bispo representa o desodorizante roll-on XXL com máxima absorção, e João Cajuda representa o creme de rosto 100% hidratante.

Numa conferência de imprensa realizada através do Zoom, Tiago Melo, Diretor de Marketing Mass da Divisão de Grande Consumo da L’Oréal Portugal, revela que chegar a estes nomes foi tarefa fácil. "Desde o início que queríamos eleger homens que fossem admirados por outros homens. Queríamos que representassem diversidade, inclusividade e sucesso. A música, as viagens e o desporto são interesses dos nossos consumidores, e os nomes que aqui estão hoje são os nomes que elegemos numa breve reunião".

Segundo um estudo de mercado levado a cabo pela L’Oréal Paris com homens e mulheres entre os entre os 18 e os 30 anos, 42% dos homens inquiridos elegeu a resposta "Preocupo-me muito com a aparência", enquanto apenas 33% das mulheres elegeu a mesma resposta. Outra das conclusões foi que o cabelo (58%), os dentes (56%), as roupas (53%) e a barba (48%) são os elementos que os jovens mais valorizam no aspecto físico, e que 68,4% dos homens usa e tem barba. Desses, 89% confessa que escolhe e compra produtos de styling e de tratamento da barba. Conclusões: os homens estão cada vez mais atentos aos cuidados de higiene e de beleza, e ao grooming no geral.

Sobre a primeira vez que prestou atenção a esses cuidados, Nelson Évora confessa, literalmente, que se inspirou na sua mãe. "Devo partilhar que roubava perfumes à minha mãe. Para mim, o perfume continua a não ter género. São as nossas mães, ou irmãs, que nos passam esses cuidados. São elas que se preocupam e nos ajudam quando começam a aparecer as primeiras borbulhas, e os primeiros cuidados, temas que a nós, homens, naturalmente não nos preocupam quando somos mais novos. Graças ao atletismo, também tive sempre trabalhos ligados à moda e à beleza, por isso pude ir vendo como reagia o público" acrescenta. "O desporto também é cuidar do corpo para sermos mais fortes e mais rápidos. Tenho 36 anos, mas sinto-me jovem na mesma. Como qualquer homem, gosto de sentir que cheiro bem, e que a minha pele está bonita" diz, rindo-se.

Nelson Évora

Bispo acompanha o tom de brincadeira, revelando que começou a preocupar-se com o lado mais belo, por assim dizer, para impressionar o sexo oposto. "Não me importava com esses pormenores, antes, nem com a minha roupa. Comecei a cuidar-me melhor ao ver a minha mãe fazê-lo. A nossa auto-estima muda logo e a verdade é que todos os homens se preocupam, só que antes o assunto era mais tabu" explica.

Bispo

João Cajuda não é excepção. "Eu penso que desde que sou adolescente me preocupo com a beleza. Hoje em dia sou mais prático e despachado, com o passar do tempo comecei a dar importância a outros factores. Acho que a primeira impressão [de uma pessoa] conta sempre muito" revela.

João Cajuda

As novas campanhas de vídeo da L'oréal Paris estarão disponíveis em plataformas como o Instagram, o Facebook ou o Tinder.