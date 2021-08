O que tem um perfume vegan a ver com um gangue de skaters em Nova Iorque?

Manter a frescura e a jovialidade nunca foi um problema para a Carolina Herrera. Adepta dos clássicos, mas também visonária, a marca tem sabido reiventar-se sem nunca perder o carisma e a sensação de novidade. Assim o é, mais uma vez, com a nova campanha do perfume masculino 212 Heroes (que também promete arrancar suspiros às mulheres), um retrato da juventude enquanto estado de espírito. O cenário é Nova Iorque, e os protagonistas são 14 artistas de diferentes áreas que também andam de skate - aqui personalizado pela CH, claro. É este o "Gangue 212 Heroes", protagonista de um vídeo cheio de carisma, pensado pela fotógrafa e realizadora britânica Charlotte Wales.

KJ Apa a usar o perfume 212 Heores de Carolina Herrera Foto: D.R.

A nova fragrância Carolina Herrera é, assim, um tributo aos valores que estão a moldar o mundo: liberdade em relação a definições rígidas e outros espatilhos, destemor, empatia e aventura, como explica o comunicado de imprensa da marca. "A inovação está no centro desta fragrância, desde o frasco – um objeto intrigante em forma de skate que suscita o desejo – até à campanha que inclui agentes de mudança da Gen Z, e ao cheiro, claro."



O vídeo da campanha conta com banda-sonora dos australianos Youth Group, que cantam uma versão do clássico dos anos 80 Forever Young, um original dos Alphaville. A nova Eau de Toilette 212 Heroes é uma fragrância para homens eternamente jovens, de mente aberta e espírito livre, e que neste vídeo se revela apetecível para todas as gerações, mesmo que tenha sido pensada para os mais novos.



"A essência de cada um dos 14 embaixadores está em cada sequência [do vídeo]. Creio que criámos uma autenticidade palpável", afirma Carolina A. Herrera, diretora criatia do universo de Beleza da CH. "Havia uma verdadeira química nos bastidores."

212 Heroes.

Mas esta nova fragrância tem ainda outras camadas que a tornam um exemplo do futuro da Beleza e da Moda. Numa altura em que estas indústrias atravessam uma transformação, trabalhando para ser mais sustentáveis e éticas, também a CH embarca nessa viagem. Assim, o 212 Heroes é feito com uma fórmula 100% vegan, criada à base de uma nova vaga de Fougère, uma família olfativa que é a quintessência da masculinidade, à qual se acrescentou uma "overdose de uma variedade especial de gerânio, com óleo de Madagáscar", explica Domitille Michalon-Bertier, uma dos três perfurmistas por trás do cheiro. O resultado é uma nova categoria: um Fougère Fruty Woody, cheio de notas olfativas surpreendentes.

"Todos os ingredientes são cruelty free e o perfume está aprovado pela Eve (Expertise Vegan Europe), uma das mais rigorosas associações na indústria", diz Juliette Karagueuzoglou, outra das perfumistas envolvidas no 212 Heroes. Tal significa que a fragrância não contém ingredientes derivados de animais na sua fórmula nem na sua embalagem. Para além de ser vegan, o 212 Heroes inclui também alguns ingredientes orgânicos e naturais que adicionam um extra de autenticidade e qualidade. "Tradicionalmente, o gerânio tem um carácter pungente. O óleo de gerânio de Madagáscar presente em 212 Heroes combina o cheiro de rosas e detém nuances mentoladas e doces, que relembram Bourbon", explica Carlos Benaim, o terceiro perfumista.

kJ Apa para a campanha do perfume 202 Heroes de Carolina Herrera Foto: D.R.



Veja o episódio com KJ Apa, ator.