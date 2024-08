Dolce & Gabbana apresenta primeiro perfume para cães

Cuidadosamente formulada para respeitar as sensibilidades olfativas dos cães com as suas notas delicadas, o Dolce&Gabbana Fefé é a grande aposta da marca italiana para o mundo canino, e marca a sua estreia no segmento.

O nome inspira-se no cão de Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, e na campanha visual do lançamento do perfume o protagonista surge ao lado dos seus amigos. "Como verdadeiras estrelas de cinema, os encantadores atores novatos apresentam-se às câmaras com orgulho e um toque de ironia, revelando os diferentes aspetos das suas personalidades adoráveis: rebeldes e delicados, carismáticos e sensíveis, enigmáticos e irresistíveis", diz a marca. A fragrância não tem alcóol e foi desenvolvida pela perfumista Emilie Coppermann, com mais de 150 perfumes no currículo e 20 anos de experiência.

Novo lançamento da Dolce&Gabbana. Foto: DR

Para não "ferir" os narizes dos cães e dos seus donos, o perfume tem notas olfativas suaves, incluindo o aroma quente e envolvente de ylang ylang, o toque fresco e limpo de almíscar, e as subtis notas amadeiradas de sândalo. "A fragrância foi, não só aprovada, mas também bem recebida e apreciada por etologistas, sendo também recomendada por veterinários e pelos próprios donos dos cães", garante a marca. E como os detalhes importam, o perfume vem num frasco de vidro verde lacado, com uma alegre tampa de metal vermelha e decorado com uma pata banhada a ouro de 24 quilates, e embrulhada numa embalagem revestida num amarelo vibrante.

O perfume custa €99.

O produto foi certificado de acordo com o protocolo SAFE PET COSMETICS, o único protocolo voluntário que aplica os mesmos padrões que regulam os cosméticos de uso humano. Através do reconhecimento de conformidade para com este protocolo concedido pela Bureau Veritas Italia, as empresas participantes demonstram a sua sensibilidade na criação de produtos que asseguram a segurança e o respeito pelo animal, de acordo com os padrões estabelecidos.

A nova fragrância Dolce&Gabbana Fefé já está disponível no El Corte Inglés de Lisboa e no site, custando €99 (100ml).