Cristais brilham mais que diamantes na era Covid

Eu não tinha intenção de me interessar por cristais. Aconteceu, como costuma acontecer, durante uma longa viagem pelo deserto. Tive a oportunidade de passar por Quartzite, no Arizona, EUA, e isso despertou o meu interesse. Coincidiu com uma feira anual de cristais, onde milhares de "caça-rochas" se reúnem para vender pilares brilhantes de quartzo rosa, ametistas e malaquita tão verde quanto a carapaça de uma tartaruga dourada e antiga. Os trailers e tendas estacionados ao lado da estrada, no estilo Burning Man, exigiam investigação.

Logo me vi a discutir sobre o preço de uma pedra citrina dourada com um homem que usava bolero chamado Brian. Depois, paguei alguns dólares por um rotundo par de geodes (ovos de dinossauro, como eu dizia em criança), vendidos juntamente com um quebra-nozes gigante que parecia vindo de um local de obras dos anos 70.

Parece-me que é demasiado tarde para ter interesse por "pedras quase preciosas", como os revendedores de diamantes chamam a esta indústria de mais de 1 bilhão de dólares.

Praticamente todas as celebridades de Los Angeles têm uma, sejam as ametistas de Kate Hudson creditadas com propriedades curativas para sofrimento emocional e problemas do sistema nervoso, os cristais para reduzir a ansiedade de Adele, ou o quartzo rosa de Gwyneth Paltrow, que alguns acreditam promove a harmonia e o amor. Victoria Beckham (obsidiana negra), Bella Hadid (celestitas azuis) e Kylie Jenner são fãs. Kim Kardashian nomeou a sua coleção de perfumes Crystal Gardenia.

Atualmente, a coleção de cristais vai além do tipo de pessoa que compra em lojas de produtos naturais ou pratica reiki. A Astro Gallery of Gems na Quinta Avenida, em Nova Iorque, atrai clientes famosos com as suas peças de 30 mil dólares feitas de barita e espécimes de mesolitas de seis dígitos. A Sotheby’s e a Christie’s vendem cristais por dezenas de milhares de dólares ao lado de meteoritos e fósseis. A Mardani Fine Minerals tem vendas brutas anuais de 25 milhões de dólares a 40 milhões de dólares, com margens de lucro variando de 20% a 70%.

O mercado mostrava força antes do Covid-19 e permanece inalterado. A previsão é que a pandemia do coronavírus cause este ano um impacto de 20% na indústria de diamantes que vale 76 bilhões nos EUA (dados de 2018), mas o valor de pedras semipreciosas como quartzo, ametista, citrino e malaquita, permanece estável. "As pedras semipreciosas estão A tornar-se muito atraentes", diz Martin Rapaport, presidente do conselho do Rapaport Group e fundador do Rapaport Diamond Report e da rede de comércio online de diamantes RapNet.

O mercado de diamantes já esperava uma queda em 2020. As pessoas mais ricas estão a comprar menos pedras preciosas mais raras, diz, enquanto as com menos recursos trocam joias e pedras preciosas pelos cristais.