7 protetores solares para um verão descomplicado

Para desportistas



Com a ISDIN é difícil errar. Há vários anos na vanguarda do mercado da fotoproteção, apresenta soluções sempre muito práticas e adaptadas à vida quotidiana, como este Fusion Gel Sport. Pensado quem se exercita, apresenta uma textura em gel oil-free e um efeito refrescante direto. A tecnologia wet skin permite que seja aplicado na pele húmida, sendo resistente à água e ao suor. Um produto que, imagine-se, se coaduna na perfeição com os pelos corporais e couro cabeludo. Este ano a fórmula aparece melhorada e o mosquetão acrescentado faz com que nunca o deixe em casa.

Fusion Gel Sport, €24,60, ISDIN Foto: D.R

Zonas esquecidas



Os protetores em stick ganham pontos por variadíssimas razões: são leves e de fácil transporte, rápidos de aplicar sem sujar as mãos e cobrem uma série de zonas sensíveis. Muito mais do que protetores labiais como são conhecidos, podem, na sua maioria, ser utilizados nas orelhas e contorno ocular, sinais, cicatrizes e até manchas. O que lhe sugerimos é a versão da Wells, que se estreia este verão com solares de marca própria, com o propósito de democratizar o acesso de todos à proteção solar. Este Stick Solar SPF 50+ protege a pele dos danos cutâneos dos malfadados UVB e UVA, regenerando e nutrindo-a como também se pretende.

Stick Solar SPF 50+,€ 8,99, Wells Foto: D.R

Leve como água



Nos últimos anos, tem-se assistido a uma verdadeira evolução no que toca às fórmulas dos produtos fotoprotetores, especialmente para o rosto. Os principais lamentos e objeções ao uso de protetor prendiam-se sobretudo com inconvenientes como texturas densas e oleosas, que deixavam a pele branca e ardiam a cada pestanejar. Hoje em dia é diferente, e o Water Fluid 50+ da Sensilis é um bom exemplo do que falamos. Este protetor solar facial ultrafluído de base aquosa tem um acabamento sedoso, invisível e mate – nas versões com e sem cor, perfeito para usar o ano inteiro. O seu efeito antienvelhecimento, antioxidante e calmante é mais um plus.

Fotoprotetor Water Fluir 50+, €27, Sensilis Foto: D.R

Poder invisível



Já tínhamos protetores solares sob a forma de creme hidratante, em spray leitoso ou mesmo em óleo. Mas a coqueluche deles todos são as brumas transparentes, em voga por alguma razão. Ideal para o rosto e corpo, a Bruma Seca Hidratante nas versões SPF30 ou 50+ da estreante linha Bariésun da Uriage combina as propriedades da água termal, evitando a desidratação, com um potente complexo filtrante dos UV. Torna-se muitíssimo refrescante e leve, ideal para quem quer uma aplicação rápida, podendo incluse ser utilizada no corpo ainda húmido, evitando tempos de espera desnecessários.

Bruma Seca Hidratante SPF 30 Bariésun, €19,60, Uriage Foto: D.R

Diferentes tipos de pele



Usar protetor solar no rosto o ano inteiro não é um capricho e agora sabemos disso sem a menor dúvida. Em 2022, os novos solares Avène pretendem oferecer opções para os vários tipos de pele, numa panóplia que se desenha em várias combinações para que não haja mesmo desculpas. Há três linhas: para pele seca a muito seca, para pele normal a mista e, finalmente, para pele oleosa e/ou com tendência acneica. O creme, fluído e cleanance, respetivamente, apresentam-se nas versões com e sem cor e também sem perfume, num total de nove produtos distintos. Já o filtro de ultra-largo espetro TriAsorB, é a tecnologia que vai proteger a sua pele dos raios UVB-UVA curtos, UVA longos e da luz azul visível.

Cleanance Solar com cor SPF 50+, €19,95, Avène Foto: D.R

Múltiplas frentes



Conhecer o poder da radiação solar e os benefícios inequívocos da fotoproteção não implica necessariamente esquecer a ideia sedutora de ter uma pele com um tom dourado luminoso, só porque sim. Da Esthederm vem um exemplar em creme que protege e estimula o bronzeado, através da ativação do processo natural de pigmentação da pele. O Bronz Repair Soin Protecteur Fort com fotoproteção 30, tem ainda uma ação firmante e tonificante da pele, prevenindo a hiperpigmentação e o fotoenvelhecimento – o sol é pois o principal fator externo que contribui para o envelhecimento da pele - pela sua tecnologia Global Cellular Protection.

Bronz Repair Soin Protecteur Fort, €54, Esthederm Foto: D.R

Também no cabelo



Por último e não se tratando exatamente de um solar comum, mas para quem quer elevar a fotoproteção a um outro nível, surge-nos um produto de cuidado embelezador do cabelo, o Fluide Protecteur Cheveux da Sisley. Um spray que preserva a cor do cabelo natural, com madeixas ou reflexos, protegendo-o dos efeitos nefastos, não só do sol como da água do mar e da piscina, tão presentes na época estival. A fórmula otimizada salvaguarda o cabelo da ação dos raios UVB e UVA e um complexo restruturante faz o resto, aliado de poderosos óleos que conferem impermeabilidade e um toque final de brilho e suavidade invejáveis.