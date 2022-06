Quanto ganhou Rafael Nadal com o Roland Garros?

Rafael Nadal venceu o torneio em França contra o norueguês Casper Ruud, assegurando assim o título pela 14ª vez. O Roland Garros faz parte dos quatro torneios do Grand Slam, junto com o Australian Open, o Torneio de Wimbledon e o US Open, o mais cobiçado título no mundo do ténis. O espanhol de 36 anos, natural da ilha de Maiorca, ganhou agora uns incríveis 22 Grand Slams, um atrás de Serena Williams e dois atrás de Margaret Court, a tenista com mais títulos ganhos.

Foto: Pexels

Apesar das dúvidas dos fãs, devido aos seus problemas de pés, Rafael Nadal conseguiu vencer o norueguês de 23 anos em três sets, recebendo uma recompensa monetária que surpreendeu os presentes. Em 2021, Novak Djokovic arrecadou um prémio de €1,4 milhões pelo primeiro lugar, apenas mais 300 mil euros do que Casper Ruud recebeu pelo segundo lugar este ano. Já Rafa Nadal levou para casa não só a taça, como uns incríveis €2,2 milhões de euros. O próximo torneio do Grand Slam, Wimbledon, tem começo no dia 27 de junho, e a presença do tenista espanhol ainda não está confirmada.