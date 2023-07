5 factos engraçados sobre Wimbledon

Central Court

Se hoje se jogam todas as finais de qualquer torneio num Court Central, isso acontece porque na versão original de Wimbledon todos os campos estavam dispostos à volta de um mais importante, no meio.

O troféu não é meu

Levantar o troféu em Wimbledon é a maior alegria para qualquer jogador, mas não o pode levar para casa. Fica exposto no museu do All England Club e os jogadores apenas levam uma réplica mais pequena.

O jogo mais longo da história

Apesar da relva ser uma superfície tradicionalmente mais rápida, e portanto os jogos terem tendência a demorar menos tempo do que, por exemplo, na terra batida de Roland Garros, foi em Wimbledon que aconteceu o jogo mais longo da história − e tudo pela recusa do torneio em aceitar um tie-break no último set, que podia assim continuar infinitamente. Foi o que quase aconteceu na primeira ronda de 2010, quando o norte-americano John Isner e o francês Nicolas Mahut levaram a partida até uns inacreditáveis 60-70 a favor do americano. O jogo durou 11 horas e cinco minutos e foi disputado ao longo de três dias. Até os quadros eletrónicos avariaram. Mas os organizadores aprenderam a lição e agora também já existe tie-break no derradeiro set.

Rufus, The Hawk, é a maior celebridade de Wimbledon

E não se trata de uma alcunha. Rufus é mesmo um falcão, que sobrevoa os campos de Wimbledon há 15 anos com a missão super importante de afugentar os pombos do local. Sobretudo do teto do corte central, que parece ser uma atração irresistível. Tem conta no Facebook e no Twitter e, a partir deste ano, terá uma amiga falcão para o ajudar na tarefa. Em 2012, Rufus foi roubado, o que provocou uma enorme onda de solidariedade em Inglaterra até ser recuperado, alguns dias depois.

A Slazenger é a mais antiga parceira de Wimbledon

Tudo começou em 1902, quando um grupo de jogadores solicitou que as bolas fossem Slazenger. Desde então que a marca tem sido a fornecedora oficial de Wimbledon, onde em cada torneio se gastam 54250 bolas de ténis.