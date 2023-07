O dia em que Federer foi barrado à porta de Wimbledon

Roger Federer é o campeão absoluto de Wimbledon, e mesmo com essa posição ameaçada por Novak Djokovic, o suíço, que pendurou as raquetes o ano passado, foi recebido com uma ovação em pé no court central já este ano. No entanto, há uns meses, de visita a Londres e lembrando-se de que nunca tinha visitado o clube sem ser durante o torneio, decidiu reparar esse erro. Mas as coisas não ocorreram exatamente como esperava, como contou no programa de Trevor Noah. Ao chegar à porta, onde normalmente costumava entrar, dirigiu-se à segurança para confirmar se podia entrar por ali ou se tinha de ir por outra porta, desta vez:

- "Para entrar tem de ter cartão de membro" –, respondeu a segurança.

- "Sim, sou membro, embora não tenha o cartão comigo. Queria apenas confirmar se esta era a porta correta, uma vez que quando aqui vim foi sempre durante o torneio e nessa altura é tudo muito diferente."

- "A porta é do outro lado, mas sem cartão não pode entrar."

- "Por favor, acredite, sou membro."

- "Sim, mas sem cartão não pode entrar."

Federer admite então ter feito algo que odeia, mas que naquele momento estava a ficar desesperado e sabendo que quem vence Wimbledon passa a membro vitalício do clube, disse:

- "Por favor, eu venci oito vezes aqui! Acredite em mim, sou membro."

- "Sem cartão não pode entrar."

Acabou por voltar para o carro e dar a volta para tentar ter mais sorte pela outra porta. E desta vez foi reconhecido por vários fãs que lhe pediram para tirar selfies, ao que ele acedeu com especial prazer. Nessa altura foi reconhecido pelos seguranças, que lhe perguntaram:

- "Sr. Federer, não sabíamos que vinha. Pretende entrar?"

- "Sim, sim, vou entrar."

- "Tem o cartão de membro?"

"Pensei 'oh meu deus, vai começar tudo de novo!'", mas desta vez os seguranças foram mais compreensivos e ligaram ao diretor do clube que o veio receber e lá conseguiu visitar o All England Club e ainda "tomar um chá".