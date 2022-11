Rafael Nadal lança coleção de perfumes de luxo (e custam mais de mil euros cada)

Pouco se conhece da vida de Rafael Nadal para lá dos campos de ténis, uma vez que o tenista espanhol preza muito a sua privacidade e a da sua família. Por esse motivo, não é de estranhar o choque inicial dos fãs quando a marca de perfumes Henry Jacques anunciou uma colaboração com Nadal e, o mais surpreedente de tudo, com a sua mulher, María Perelló, também.



O desportista inspirou-se no local onde cresceu, Maiorca, no seu casamento e na sua paixão pela alta perfumaria para criar a linha, que se chama In All Intimacy,. "Pratiquei desporto quase todos os dias da minha vida, e depois de tomar banho preciso de perfume para me recompor, para me sentir limpo e fresco", disse à Vogue norte-americana.

Fragrâncias Rafa Nadal Nº1 e Rafa Nadal Nº2 Foto: @henryjacquesparfums

In All Intimacy conta com três fragrâncias: Rafael Nadal Nº 1, com notas florais, cítricas e amadeiradas, lembra uma tarde quente no jardim; enquanto Rafael Nadal Nº2 é mais íntimo e misterioso e conta com jasmim, bergamota, almíscar e sândalo, ideal para uma saída a dois. O último, María Perelló, criado em conjunto com a mulher de Nadal, foi pensado para ser o complemento do Nº2. A ideia era que tivesse um aroma elegante e, mais importante ainda, que "cheirasse" a felicidade, ao lar de Nadal, aos serões passados com a mulher e o filho.

Fragrância María Perelló Foto: @henryjacquesparfums

Cada perfume custa 1170 dólares (cerca de 1150 euros) e estão disponíveis exclusivamente nas boutiques Henry Jacques. Existem apenas duas na Europa, em Paris e em Londres.