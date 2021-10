Os 10 jogadores mais bem pagos da NBA

Most Valuable Player Award

62,3 milhões de dólares, do jogador dos Portland Trail Blazers, de 31 anos, Damian Lillard, que soma já 56,3 milhões de dólares. Klay Thompson, dos Golden State Warriors e com a mesma idade, está apenas dois milhões abaixo, com uma fortuna estimada de 54 milhões de dólares. Nos últimos lugares nesta lista de elites estão Paul George dos Los Angeles Clippers com 31 anos e 47,8 milhões de dólares, e Jimmy Butler, que joga pelos Miami Heat, tem 32 anos e uma fortuna avaliada em 47 milhões de dólares.

Tal como o futebol, também o basquetebol soma milhões às contas dos jogadores profissionais, sendo um dos desportos mais bem pagos atualmente.tem liderado a lista praticamente desde o momento em que entrou na NBA, em 2003. Até hoje, são inúmeras as suas conquistas, desde os quatro prémios MVP [], que elege o jogador mais valioso da NBA, aos quatro campeonatos e 17 seleções de jogos All-Star que realizou. Aos, nada o parecer travar, pelo menos quanto à subida dos dígitos na conta bancária.Com um salário de 41,2 milhões de dólares para a próxima temporada 2021-2022 e uma estimativa depara lucros "fora de campo", a superestrela dosestá prestes a arrecadarnum único ano e superar o seu próprio recorde de 96,5 milhões de dólares anuais. Tem este título há oito anos consecutivos, segundo a Forbes Em segundo lugar da lista está, 33 anos, dos Golden State Warriors, com 92,8 milhões de dólares, seguido de, com a mesma idade, dos Brooklyn Nets com 87,9 milhões de dólares, de, de apenas 26 anos, dos Milwaukee Bucks, com 80,3 milhões de dólares e dedos Lakers, com uma fortuna de 74,2 milhões de dólares, aos 32 anos.Depois do pódio dos cinco mais bem pagos, seguem-se, 32 anos, também da equipa Brooklyn Nets, com