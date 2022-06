Correr pelos oceanos no Estádio da Luz

De volta pelo quinto ano, o evento global Run for the Oceans está mais inclusivo que nunca. Foram introduzidas novas atividades relacionadas com a corrida e a comunidade da Adidas Runners Portugal vai realizar um evento aberto ao público, dia 7 de junho pelas 18h, na porta 19 do Estádio da Luz. Para participar no evento tem de descarregar a app Runtastic, ir ao separador comunidade, e juntar-se ao Adidas Runners Lisboa. Por fim, entrar nos próximos eventos e aderir ao Run for the Oceans Estádio da Luz. O objetivo é angariar o máximo de quilómetros possível para travar a poluição marinha, dando aos entusiastas de desporto uma oportunidade única de correr dentro de um dos maiores estádios de Portugal.

Foto: D.R

Se não conseguir marcar presença no evento não se preocupe, pois tem oportunidade de contribuir. Promovido pela Adidas e pela Parley, o Run for the Oceans decorre até 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, e por cada 10 minutos de atividade desportiva registada nas apps Adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan ou Strava, a Parley vai recolher o peso equivalente a uma garrafa de plástico das praias e zona costeira portuguesa. O evento de dia 7 de junho será dividido em quatro momentos, incluindo uma hora de exercício físico, com os embaixadores Margarida Santos e Francisco Rebola.