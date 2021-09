Paulo Futre na nova campanha d'A Nossa Aposta

Paulo Futre, um ícone do futebol português, é o rosto da nova campanha Uma Casa com Valores, do site A Nossa Aposta, que está atualmente a oferecer dez euros grátis sem necessidade de depósito a todos os novos utilizadores registados. "Sentimos que com a nova época desportiva que agora se inicia é importante revisitarmos a comunicação da marca", explica Tiago Almeida, CEO de A Nossa Aposta.

Campanha 'Uma Casa com Valores'. Foto: A Nossa Aposta

"Acreditamos que num momento de saturação da comunicação, o jogador procurará relacionar-se com a marca de entretenimento que lhe proporcione um sentimento de pertença e segurança", disse, sobre a iniciativa.

"O facto de me terem apresentado uma ideia baseada em valores foi um dos pontos que me fez continuar com a Nossa Aposta porque, tal como esta marca, sempre me guiei pelos meus valores, tanto na vida privada como no futebol" diz Paulo Futre sobre a campanha."Para mim é muito importante que as pessoas tenham em mente que as apostas desportivas devem ser um meio de diversão e que existem sempre mecanismos de ajuda, caso necessitem", disse Futre, sendo importante realçar ainda que estas são proibidas para menores de 18 anos.



A nova iniciativa multimeios conta com assinatura criativa da uppOut e já se encontra disponível nos canais digitais da plataforma, em rede de mupis (Mobiliário Urbano Para Informação) e ainda na televisão, através de spots em canais como a SIC, a CMTV, Canal 11, SportTv+, Fox, Fox Comedy e Hollywood.