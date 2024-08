Quem são os tenistas mais bem pagos do mundo?

Foi preciso que Roger Federer saísse do caminho, quando se reformou em 2022, para que Novak Djokovic conseguisse atingir a posição de tenista mais bem pago do mundo, com ganhos no valor estimado, de acordo com a revista Forbes, de 38,4 milhões de dólares, tanto dentro do campo como fora. Mais foi glória que durou exatamente um ano uma vez que, no ano seguinte, no tempo que medeia entre o US Open de 2023 e o momento atual, Djokovic foi destronado por Carlos Alcaraz, que teve ganhos estimados no valor de 42,3 milhões de dólares. E os especialistas da modalidade acreditam firmemente que Alcaraz tem a vantagem fora do campo, com um valor estimado de 32 milhões de dólares provenientes dos seus patrocínios (incluindo Nike, Rolex e BMW), além de uma agenda cheia de aparições e exibições que, acredita-se, lhe pagam 1 milhão de dólares — ou até 2 milhões — apenas por aparecer.

Embora ninguém chegue sequer perto do valor estratosférico de Federer – que foi o tenista mais bem pago desde 2007 até à sua reforma e continuava a arrecadar cerca de 90 milhões de dólares anuais quando pendurou a raquete –, os valores recebidos este ano pelos melhores tenistas são sinal de que a modalidade tem um futuro financeiro risonho à sua frente.

Vamos, então, conhecer o top 10 dos tenistas mais bem pagos em 2024.

Número 1

Carlos Alcaraz, com 42,3 milhões de dólares – 10,3 milhões dentro do campo e 32 milhões fora.

Carlos Alcaraz Foto: Getty Images

Este jovem espanhol tem 21 anos e é impossível não fazer comparações entre ele e Rafael Nadal. A ligação entre os dois jogadores aprofundou-se este ano, quando se enfrentaram numa exibição na Netflix, em março, e formaram equipa nos pares nos Jogos Olímpicos de Paris, em julho, e quando Alcaraz assumiu o trono de Nadal no Roland Garros, em junho. Conquistou a medalha de prata de singulares nos Jogos Olímpicos de Paris, é o terceiro no ranking mundial e o favorito nas apostas para o US Open.

Número 2

Novak Djokovic, com 37,32 milhões de dólares – 12,2 milhões dentro do campo e 25 milhões.

Novak Djokovic Foto: Getty Images

O sérvio de 37 anos levou para casa a medalha de ouro nos singles dos Jogos Olímpicos de Paris, o que lhe garantiu um bónus de 218 mil dólares. Tem um lucrativo portfólio de patrocinadores que inclui Asics, Head, Hublot e Lacoste. Foi o jogador número 1 do ATP Tour durante oito épocas, num feito sem precedentes, e tornou-se o jogador mais velho a alcançar o número 1 na história do ranking de singulares informatizado da tour em abril.

Número 3

Coco Gauff, com 27,1 milhões de dólares – 7,1 milhões dentro do campo e 20 milhões fora.

Coco Gauff Foto: Getty Images

Esta jovem tenista norte-americana, com 20 anos, está classificada como a terceira no ranking de singulares femininos e 15ª em duplas. Tem 11 parcerias de longo prazo, com a linha de cuidados capilares Carol’s Daughter, os sumos Naked Brand e a Fanatics sendo as mais recentes adições. Além disso, colabora com a American Eagle numa nova coleção de moda. Na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, foi porta-bandeira da equipa dos EUA, ao lado de LeBron James.

Número 4

Iga Swiatek, com 26,7 milhões de dólares – 11,7 milhões dentro do campo e 15 milhões fora.

Iga Swiatek Foto: Getty Images

Esta atleta é polaca, tem 23 anos e ganhou a medalha de bronze de singulares nos Jogos Olímpicos. Nos últimos 12 meses teve um prize money de 11,7 milhões, valor que é apenas superado por Djokovic, e por escassos 300 mil dólares – uma proeza considerável, tendo em conta que os prémios para mulheres são ainda bastante inferiores aos dos homens. Só para dar um exemplo, Swiatek venceu o Open de Itália e recebeu 700 mil dólares; já o vencedor masculino, Alexander Zverev, recebeu 1,05 milhões.

Número 5

Jannik Sinner, com 26,6 milhões de dólares – 11,6 milhões dentro do campo e 15 milhões fora.

Jannik Sinner Foto: Getty Images

Este italiano de 23 anos viu-se alvo de polémica ao testar positivo num esteróide banido, em março, e teve de abdicar do prémio e dos pontos de ranking que ganhou no torneio Indian Wells. Mas afinal foi um caso de contaminação cruzada e Sinner pôde voltar aos torneios. A sua vitória do Open da Austrália, em janeiro, foi o primeiro título do Grand Slam conquistado por um italiano em 48 anos. Este mês ganhou o Open de Cincinnati e é um dos favoritos ao Open dos Estados Unidos.

Número 6

Rafael Nadal, com 23,3 milhões de dólares – 0,3 milhões em campo e 23 milhões fora.

Rafael Nadal Foto: Getty Images

Apesar de ainda não ter apontado uma data para a reforma, mas tendo em conta que tem 38 anos, o fim parece estar próximo. Nadal está a jogar cada vez menos – participou em apenas seis provas do ATP Tour nos últimos 19 meses. Porque o espanhol não é um jogador qualquer, os seus ganhos fora de campo vão de vento em popa. A sua parceria com a Kia acaba de fazer 20 anos, juntou-se a Federer numa campanha para a Louis Vuitton e tornou-se embaixador da federação de ténis da Arábia Saudita o que, tanto quanto se sabe, lhe rende, por ano, valores na casa dos sete dígitos.

Número 7

Daniil Medvedev, com 20,3 milhões de dólares – 7,3 milhões em campo e 13 milhões fora.

Daniil Medvedev Foto: Getty Images

Este russo de 28 anos tem uma única vitória em torneios do Grand Slam — em Flushing Meadows, em 2021 — mas alcançou outras cinco finais importantes, incluindo o US Open de 2019 e 2023, bem como o Open da Austrália deste ano. A sua posição de vice-campeão em Melbourne também lhe deu recordes pelo maior número de sets jogados num torneio do Grand Slam (31) e pelo maior tempo passado em court (24 horas e 17 minutos).

Número 8

Naomi Osaka, com 14,6 milhões de dólares – 0,6 milhões em campo e 14 milhões fora.

Naomi Osaka Foto: Getty Images

Diversas lesões e uma gravidez fizeram com que esta tenista japonesa de 26 anos se tenha afastado da modalidade em setembro de 2022, e regressado apenas em janeiro deste ano. Razão pela qual o seu prize money é tão reduzido. Por outro lado, a forma franca como tem falado sobre a dificuldade equilibrar a sua carreira com a maternidade, fez com que os seus patrocínios se tenham tornado uma importante fonte de rendimento, com marcas como Etsy, Maybelline, Meta IA e ZICO Coconut Water a quererem estar associadas a Osaka.

Número 9

Casper Ruud, com 13,9 milhões de dólares – 3,9 milhões em campo e 10 milhões fora.

Casper Ruud Foto: Getty Images

O norueguês de 25 anos conquistou o seu 12º título da carreira no ATP Tour em maio, em Genebra. Onze desses títulos foram em terra batida, mas quando está saudável — um parasita afetou-o na primavera, e esteve doente durante o torneio de Montreal —, Ruud é capaz de competir em qualquer superfície. É o único tenista masculino com 25 anos ou menos que tem pelo menos 100 vitórias tanto em campos duros quanto em terra batida. Fora do campo, tem parcerias com a marca de relógios Fleming, o banco sueco Handelsbanken e a Renault, entre outras.

Número 10

Aryna Sabalenka, com 13,7 milhões de dólares – 6,7 milhões em campo e 7 milhões fora.

Aryna Sabalenka Foto: Getty Images

Depois de vencer o segundo título consecutivo no Open da Austrália em janeiro, esta tenista bielorussa de 26 anos perdeu Wimbledon devido a uma lesão no ombro e optou por não participar nas Olimpíadas, para descansar. Voltou com força para vencer o Cincinnati Open, este mês, interrompendo a sequência de vitórias de Jessica Pegula no torneio de preparação para o US Open e subindo novamente para a 2ª posição no ranking de singulares. Sabalenka entra no US Open como a favorita, com o objetivo de melhorar a sua posição de vice-campeã de 2023.