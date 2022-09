Será Carlos Alcaraz a nova promessa do ténis? Do já famoso behind-the-back shot aos recordes

Aos 19 anos, Carlos Alcaraz já venceu mais nas suas primeiras 100 partidas do que Rafael Nadal (67), Novak Djokovic (65), Andy Murray (63) e Roger Federer (51) nessas alturas das respetivas carreiras. O jovem tem protagonizado vários momentos que têm de ser vistos para se acreditar, como este behind-the-back shot para conseguir um ponto na sua final contra Jannik Sinner nos quartos de final do US Open, na quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Alcaraz venceu Sinner a 3-6, 7-6, 7-6, 5-7, 3-6 no Arthur Ashe Stadium. A sua próxima partida, que provavelmente todos esperam, está marcada para dia 10 de setembro, contra Francis Tiafoe.



Sobre a vitória, disse: "Sinceramente, não sei como consegui. Tens de acreditar em ti próprio. Eu acreditei no meu ténis. Foi muito duro fechar o encontro. Tentei ficar calmo, mas no momento é difícil."

Mas, afinal, quem é Carlos Alcaraz? Fique a conhecer o jovem espanhol através destas 5 perguntas e respostas.

1. Quem é o jovem prodígio?

Chegou aos quartos de final do US Open em 2021 e ganhou a final do NextGen ATP (Association Tennis Professionals), deixando todos pasmados. Até hoje já ganhou cinco importantes prémios, quatro deles em 2022, incluindo o ATP Masters 1000 em Miami e Madrid, logo, é impossível passar despercebido. Alcaraz nasceu a 5 de maio de 2003, em El Palmar, Murcia, tendo celebrado 19 anos este ano (no Mutua Madrid Open em 2021 com uma partida contra Nadal, coincidentemente).



Tem mais três irmãos, a sua conta de Instagram tem 1.6 milhões de seguidores e no Twitter é seguido por 309,4000. Segundo o perfil oficial do ATP, Alcaraz tem 1.85m. O seu treinador é Juan Carlos Ferrero, o antigo nº 1 e vencedor do Roland Garros de 2003, que tem acompanhado Alcaraz há três anos na Academia Equelite. Fora dos campos, Alcaraz gosta de golfe e futebol, e considera-se fã do Real Madrid.

2. O que é que Carlos Alcaraz fez no Madrid Masters de 2022? E no Miami Open em 2022?

O espanhol ganhou as partidas em que tinha como adversários Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev, em dias consecutivos, o que o levou à vitória no Madrid Masters. Ganhou assim o seu quarto título de 2022. É o único homem a ter derrotado Nadal e Djokovic em dias consecutivos - um recorde assinalável. No Miami Open 2022 venceu contra o norueguês Casper Rudd (7-5, 6-4). Este acontecimento marcou o primeiro prémio ATP Masters 1000 da sua carreira, e fez dele o campeão mais novo de sempre na história do Miami Open, e o primeiro tenista masculino espanhol a vencer o Miami Open.

Antes de Miami, o jovem experienciou um confronto de gerações com o seu compatriota Nadal, na semi-final do BNP Paribas Open em Indian Wells. No entanto, o vencedor de 21 títulos do Grand Slam ganhou: 6-4, 4-6, 6-3. Alcaraz fez a sua vingança umas semanas mais tarde em Madrid.

3. Porque é que Carlos Alcaraz foi notícia no US Open de 2021?

Aos 18 anos, Carlos Alcaraz chegou aos quartos de final do seu primeiro Grand Slam no US Open, vencendo o nº 3 do mundo nesta modalidade, Stefanos Tsitsipas. Perdeu contra Felix Auger-Aliassime, retirando-se do segundo set devido a uma lesão.

Procedeu para o Open Australiano de 2022 como o tenista masculino mais jovem em 30 anos a estar presente. Perdeu na terceira ronda para Matteo Berrettini numa batalha de cinco sets.

4. Quando começou a jogar ténis? E quando se tornou profissional?

Influenciado pelo seu pai – que já esteve no top 40 de tenistas de Espanha -, Alcaraz começou a jogar ténis aos quatro anos. Ao crescer, os seus ídolos eram Nadal e Roger Federer. Tornou-se profissional em 2018, aos 15 anos. Começou por jogar no ITF Futures e ATP Challengers, tendo de seguida jogado o seu primeiro evento ATP em 2020, no Rio de Janeiro.

5. Quantos títulos já ganhou Carlos Alcaraz?

Até julho de 2022, Alcaraz ganhou cinco títulos de ATP. O primeiro título ATP foi ganho a 25 de julho de 2021, em Umag. O espanhol tornou-se o jogador mais novo a ganhar um título de ATP desde 2008, quando Kei Nishikori venceu em Delray Beach. Tornou-se também o vencedor mais novo na história de Umag e o terceiro mais novo vencedor de um título ATP desde 2000.

Conquistou o segundo título a fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro, vencendo contra Diego Schwartzman na final. De seguida ganhou o terceiro título, em Miami, onde derrotou Rudd em sets consecutivos. Ganhou, em terra batida, em Barcelona e depois em Madrid, fazendo o seu recorde em finais - 5-0.