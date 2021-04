Os 10 multimilionários da tecnologia mais ricos de 2021

Se viu o polémico documentário O Dilema das Redes Sociais, lançado em 2020 pela Netflix, ficou com noção do real impacto que as tecnologias têm nas sociedades. Não é estranho, por isso, que os verdadeiros magnatas "disto tudo" sejam os big bosses da tecnologia. A pandemia não lhes trouxe prejuízo, pelo contrário: superaram o valor das indústrias da moda, finanças e investimento.



A revista Forbes divulgou uma das suas célebres listas com os multimilionários mais ricos desta área, onde sobressaem os nomes de Jeff Bezos, Bill Gates ou Mark Zuckerberg. De acordo com a publicação, há 365 multimilionários com fortunas na tecnologia, contra 241 no ano passado.







Jeff Bezos, CEO da Amazon, lidera o primeiro lugar, com um património de 177 mil milhões de dólares. Segue-se Bill Gates, da Microsoft, com 124 mil milhões de dólares, e Mark Zuckerberg, do Facebook, com 97 mil milhões de dólares. Depois, Larry Ellison, líder mundial do mercado de software de gestão de informação com a Oracle Corporation, com 93 mil milhões de dólares.



Logo a seguir, Larry Page, com 91,5 mil milhões, da Google. Sergey Brin, com 89 mil milhões, Steve Ballmer, com 68,7 mil milhões, Ma Huateng com 65,8 mil milhões, Colin Zheng Huang com 55,3 mil milhões e, por fim, Mackenzie Scott, com 53 mil milhões.