Quanto vai custar o divórcio a Bill Gates?

Um dos casais de bilionários mais influentes de sempre,estão a divorciar-se após 27 anos de casamento, anunciaram no Twitter. Responsáveis pela maior fundação privada do mundo, Bill e Melinda continuarão a ser copresidentes da, e a trabalhar em conjunto para moldar estratégias e definir a direção da organização, avançou um porta-voz à revista Forbes. Sobre a fortuna do casal Gates, ainda não é claro como será feita a divisão dosNo entanto, tendo em conta o tamanho da sua, desta negociação sairá provavelmente um dos maiores acordos de divórcio da história. Bill Gates, que em 1975 cofundou a, e que "vale", segundo a Forbes. A primeira vez que Gates se tornou na pessoa mais rica do mundo - com uma fortuna de 12,9 mil milhões de dólares - foi em 1995, um ano depois de ter casado com Melinda.Na ausência de um acordo pré-nupcial, sabe-se que todos os bens adquiridos por qualquer das partes durante o casamento são considerados comuns e são repartidos igualmente no processo de divórcio. "Embora as partes possam concordar em dividir os seus bens de uma forma "justa e equitativa", o que pode resultar em acordos que não são necessariamente 50/50", disse Janet George, uma advogada especialista em divórcio McKinley Irvin, também à Forbes. Se Bill e Melinda decidirem dividir a fortuna igualmente, Melinda ficaria com 65,25 mil milhões de dólares, o que seria mais do quet, a ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos , que ficou com 59,8 mil milhões de dólares.Nem Melinda nem Bill revelaram os motivos que levaram à separação, mas o casal parece ter agido de mútuo acordo.