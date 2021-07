Há uma petição para impedir que Jeff Bezos volte à Terra?

Dentro de poucos dias, o magnata fundador da Amazon embarcará na cápsula suborbital New Shepard, da Blue Horizon, empresa privada por si fundada, neste que é o primeiro voo tripulado da companhia aeronáutica. A aeronave passará a barreira dos 100 quilómetros num voo que durará entre 10 a 12 minutos, passando a linha de Kármán, um limite que fica a uma altitude de 100 km acima do nível do mar, usado para definir o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior.



O que Bezos não contava era que já existissem mais de 148 mil assinaturas de pessoas que preferem que o magnata não regresse desta viagem. "Os bilionários não deveriam existir. Nem na Terra, nem no espaço, mas se decidirem pelo último, devem lá ficar", defende a descrição de uma petição que decorre na plataforma change.org, que a revista Forbes espanhola cita.



O homem mais rico do mundo viajará para o espaço com o seu irmão e a com a pessoa que ganhou a licitação para o lugar que a Blue Origin leilou por 28 milhões de dólares. Este valor será doado ao Club for the Future, a fundação de cariz solidário associada a esta empresa privada. A petição tem um tom irónico, mas na verdade é um protesto subtil às regalias dos mais ricos do mundo, e à desigualdade que as suas fortunas simbolizam. E uma crítica a Bezos, claro.



Esta última ambição do magnata coincide com as várias controvérsias sobre as alegadas más condições dos empregados do gigante do comércio eletrónico. Há meses que corre o rumor de que os funcionários nem tempo de ir à casa de banho têm. O empresário é também criticado por doar menos da sua riqueza a causas filantrópicas em comparação com outros bilionários, como por exemplo Bill Gates ou Elon Musk.