Os hábitos de sono dos líderes mundiais (acordar às 4h30 faz parte da lista)

Winston Churchill Foto: Getty Images

Tom Ford Foto: Getty Images

Dizem-nos que para sermos saudáveis e funcionais, precisamos de garantir pelo menos sete horas de sono por noite. No entanto, muitos dosafirmam que sobreviveme alguns atribuem o seu sucesso profissional a este hábito. Na era da rapidez e do consumismo, o sono é frequentemente visto como tempo perdido, somos encorajados a viver a vida ao máximo e, logo, a. No entanto, em contraste, vivemos num mundo onde a saúde e a aptidão física são da maior importância. Quem tem, afinal, razão? Estará o sucesso ligado a uma noite de sono curta?Veja-se o exemplo de Winston Churchill , que durante os anos de guerra, dormia quatro a cinco horas por noite. Mas tinha uma regra de ouro: dormia uma sesta de 90 minutos, todos os dias.Parte da reputação de, outra líder de um governo britânico, relacionava-se com a capacidade de trabalhar longas horas seguidas noite fora. Acreditava-se que conseguia aguentar com apenas quatro horas de sono por noite, e que obrigava os seus funcionários a permanecer acordados até às duas ou três da manhã e depois a levantar-se às cinco da manhã para continuar a trabalhar.Durante a presidência, Barack Obama dormia seis horas de sono ou menos por noite. Os funcionários da Casa Branca diziam que tinham de pensar bem sobre que tipo problema era suficientemente importante para perturbar as escassas horas de sono de Obama.De acordo com o Businness Insider , também o designerdorme pouquíssimo: apenas três horas por noite, o que diz ser o segredo da sua energia. Já Bob Iger, CEO da Disney, diz que acorda às 4h30 da manhã para fazer exercício e trabalhar sem distrações. Numa entrevista ao The New York Times disse: "Não falem comigo às sete ou oito da noite. Sou um pouco difícil de lidar" avisa, possívelmente referindo-se ao mar humor ou ao cansaço que tão poucas horas de sono originam.Mas há excepções, - claro. Sabia que Mark Zuckerberg acorda todos os dias às 8h da manhã, e dorme em média sete horas por noite? Como um comum mortal. Bill Gates também faz parte deste grupo e enfatiza a importância de um sono de sete horas para manter os níveis de criatividade altos.