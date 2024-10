“Mãos à Horta”. Dois almoços que celebram a riqueza natural do Alentejo

O Alentejo, apesar do seu clima seco, apresenta uma biodiversidade rica. Partindo da flora da região, a gastronomia, aliada ao vinho e ao azeite como principais produções locais, tornou-se uma das mais abastadas e prestigiadas do país. Para celebrar tanto os produtos locais como a gastronomia, a Herdade do Esporão torna-se anfitriã de dois almoços, que sucedem visitas de manhã à horta, ao lagar, à adega e à cave da herdade, abrindo o apetite e a curiosidade aos produtos que irão estar à mesa.

Os visitantes, que em princípio não terão mesmo de pôr "Mãos à Horta", poderão provar os sabores biológicos com vista para os hectares de vinhas que providenciam o vinho que saboreiam, no Restaurante da Herdade do Esporão. A partir de 2022 o restaurante é distinguido com uma estrela Michelin e uma estrela verde, pelo Guia Michelin.

No primeiro almoço desta edição, o chef da casa, Carlos Teixeira, recebe os chefs Albert Franch e Carlos Henriques, do Nolla Restaurante, na Finlândia, um restaurante focado na gastronomia sustentável. No dia 26 de outubro, o menu surpresa será preparado com produtos da horta da Herdade do Esporão, focando os paladares nos produtos locais e sazonais.

A refeição será harmonizada com vinhos da Herdade do Esporão, escolhidos pelo sommelier residente, Emanuel Granadeiro. Para a escolha dos vinhos neste primeiro almoço Emanuel colaborará com Pedro Escoto, do restaurante Feitoria, um restaurante em Lisboa com uma estrela Michelin focado no respeito pelos produtores e pelo produto.

A Herdade do Esporão, aberta desde 1997, prolonga-se por quase 1.000 hectares de floresta, especialmente montados. Além dos montados, a herdade apresenta azinheiras e sobreiros, estevas e rosmaninhos, prados, freixos e loendros. Ao longo da ribeira da Caridade e do Rio Degebe, que alimentam as plantações, brotam salgueiros e caniçais.

Entre plantações e flora que cresce naturalmente, no ecossistema semi-natural da herdade já se avistou 90% dos pássaros do Alentejo e lá vivem patos, mergulhões, galinhas-d'água, lontras, entre outras espécies.

Partindo da biodiversidade, a herdade apresenta condições únicas para a agricultura, com diferentes temperaturas e tipos de solo. Dos quase 1.000 hectares de terreno 441 são dedicados a videiras, com 189 variedades de uvas plantadas e 93 hectares de olivais divididos em 4 variedades de azeitonas. Das 189 espécies de uvas, 40 estão aptas para produção, as mais adaptadas ao Alentejo, presentes na região desde a Antiguidade.

Além de iniciativas como o "Mãos à Horta", que explora toda a biodiversidade enumerada, a herdade apresenta várias opções de enoturismo, entre elas diversos pacotes de provas de vinhos, visitas às vinhas e adegas, passeios de bicicleta e trails pelo terreno.

Os chefs e sommelier convidado para o segundo almoço, no dia 30 de novembro, ainda não foram divulgados.

Quando? 26 de outubro e 30 de novembro Onde? Herdade do Esporão, Apartado 31, 7200-999, Reguengos de Monsaraz Quanto? €230 Reservas reservas@esporao.com