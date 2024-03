Jantar a quatro mãos no Feitoria com champanhe de luxo

O Feitoria Restaurante & Wine Bar quer celebrar o prazer de provar um bom champanhe - no caso, Henri Giraud - com um jantar por medida. Marcado para o dia 6 de abril, está a cargo do chef executivo André Cruz, que partilhará a cozinha com três chefs convidados, nomeadamente, Arnaldo Azevedo, do Vila Foz, Carlos Afonso, do Oitto, e Rodrigo Castelo, do Ó Balcão.

"Este jantar vem no seguimento da iniciativa do Feitoria em apresentar vinhos internacionais que façam harmonização com a nossa cozinha. São experiências únicas, de um só jantar, que visam enriquecer a oferta do Feitoria, proporcionando momentos inesquecíveis. É para nós uma honra receber a Henri Giraud que, embora esteja disponível no nosso mercado, nunca fez uma apresentação deste género em Portugal, o que privilegia os nossos clientes. Todo o menu foi pensado numa harmonização perfeita com esta casa de champanhe, para o qual foram convidados grandes talentos na cozinha, como o Arnaldo Azevedo, o Rodrigo Castelo e o Carlos Afonso, que vão estar ao meu lado nesta noite tão especial para nós", refere André Cruz.

O Feitoria Restaurante & Wine Bar. Foto: DR

O menu é composto por oito momentos (cada um dos chefsa é responsável por dois momentos), e será inteiramente harmonizado com champanhe Henri Giraud. O jantar está marcado para as 19h30, e tem o valor de 285 euros, com pairing incluído, por pessoa. Esta será a primeira mostra da casa Henri Giraud no nosso país, com a apresentação de referências exclusivas, como a abertura de uma garrafa de 3 litros, de 1999.