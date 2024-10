Vinho, gastronomia e música. Uma celebração do Algarve no Morgado do Quintão

Com a serra de Monchique como pano de fundo, o Morgado do Quintão abre as suas portas para uma festa. Numa tarde que junta famílias e amigos, este evento é uma homenagem à cultura e às tradições do Algarve, com a participação de figuras marcantes da gastronomia e da música nacional. O chef Bertílio Gomes, conhecido pela sua ligação ao sul de Portugal, traz o sabor da terra com pratos inspirados na cozinha algarvia. Na ementa, o famoso porco no espeto feito no Zambujal, criado de forma natural na Serra do Caldeirão.



Mas o que seria uma celebração sem música? Ao som da guitarra clássica e acordeão, com a atuação de Piotr Pereverzev e da banda indie Best Youth, a atmosfera convida à dança sob as estrelas. Mais tarde, o DJ Rykardo mostra que é possível misturar influências de jazz, funk, hip hop e ritmos latinos.

Chef Bertílio Gomes. Foto: DR

O Morgado do Quintão, um dos mais antigos produtores de vinho da região, é o anfitrião desta celebração. Fundada em 1810, a propriedade tem sido guardiã das tradições vitivinícolas do Algarve, com especial atenção à preservação da casta autóctone Negra Mole. Nesta festa, os participantes terão a oportunidade de provar alguns dos vinhos mais famosos da casa, num ambiente descontraído que convida à partilha de histórias e sabores. Com a certificação biológica da colheita de 2024, os vinhos do Morgado do Quintão não são apenas uma referência de qualidade, como também um reflexo do compromisso com a sustentabilidade e respeito pela terra.

Este evento é mais do que uma celebração de fim de vindima. É um momento que reflete a fusão entre as raízes algarvias e a contemporaneidade. Nas palavras de Filipe Caldas de Vasconcellos, proprietário do Morgado do Quintão, "procuramos ligar-nos às nossas origens e tradições algarvias em tudo o que fazemos, ao mesmo tempo que nos abrimos ao mundo e aos outros", afirma em comunicado. Com esta filosofia, o Morgado do Quintão tem vindo a afirmar-se como um espaço onde a cultura, a reflexão e a inovação coexistem em harmonia.

Seja pelo vinho, pela gastronomia ou pela música, o Open House - Harvest Party será um momento de celebração e partilha, onde o Algarve será o protagonista. Foto: DR

Seja pelo vinho, pela gastronomia ou pela música, o Open House - Harvest Party será um momento de celebração e partilha, onde o Algarve será o protagonista. E para aqueles que ainda não conhecem as maravilhas desta região, o Morgado do Quintão convida a descobrir a sua essência e a fazer parte de uma festa que une passado e futuro, tradição e inovação.