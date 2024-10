Quinta da Atela junta-se a Chakall numa viagem gastronómica

O novo restaurante do chef Chakall, inaugurado em junho deste ano, adota o nome da maior rede de estradas do mundo, a Panamericana, com cerca de 30.000 km a unir o Alasca, nos Estados Unidos da América, e o Canadá ao ponto mais a sul do continente americano, na Argentina. Ao longo de todo o continente, a única falha neste caminho é entre o Panamá e a Colômbia, em 100 km denominados a Falha de Darién, uma zona de floresta tropical densa, ocupada por criminosos e povos indígenas que impossibilitam a contrução da via. No edifício da Casa da América Latina e a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o restaurante La Panamericana une as culturas dos 17 países americanos através das suas cozinhas.

La Panamericana une as culturas dos 17 países americanos através das suas cozinhas. Foto: DR

Também o chef é fruto de uma mistura de culturas, com ascendência galega suíça-alemã, basco-francesa, italiana e indígena argentina. Claro está que, a cozinha que pratica será também uma exploração e fusão de gastronomias do mundo.

Também o chef é fruto de uma mistura de culturas, com descendência galega suíça-alemã, basco-francesa, italiana e indígena argentina. Foto: DR

No dia 6 de novembro, a colaboração entre a Quinta da Atela e o Chakall parte dos cortes de luxo de carnes tão variadas como a nacionalidade do chef. De origem argentina, galega, irlandesa, australiana, americana e japonesa, as carnes preparadas pelo chef serão harmonizadas pelos vinhos da Quinta da Atela, fundada em 1346 pelos Condes de Ourém e situada em Alpiarça, na margem sul do rio Tejo.

De origem argentina, galega, irlandesa, australiana, americana e japonesa, as carnes preparadas pelo chef serão harmonizadas pelos vinhos da Quinta da Atela. Foto: DR

A marca de vinhos é conhecida pelos vinhos monovarietais, compostos por apenas uma casta, e serão esses os pares das carnes do mundo presentes no jantar. Brancos, rosés e tintos de castas como Fernão Pires, Arinto, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer, Touriga Nacional, Castelão, Syrah e Petit Verdot, e até o espumante Pinot Noir farão deste jantar uma autêntica prova de vinhos. Para terminar, será servida a Aguardente Capela da Atela Vínica Velhíssima 20 anos, a primeira Aguardente Vínica Velhíssima DOC do Tejo, isto é, certificada, assegurando a produção conforme alguns parâmetros de controlo de cada região.

O jantar tem apenas 15 lugares disponíveis e as reservas já estão disponíveis.

Quando? 6 de novembro Onde? La Panamericana, Avenida da Índia, 110, 1300-300, Belém, Lisboa Quanto? €150 Reservas 969029521 e 243247648 ou eventos@quintadaatela.pt