Mãos à Horta reúne chefs portugueses no Alentejo

Para celebrar a chegada do verão e a tradição da gastronomia da região, a Herdade do Esporão, no Alentejo, criou a iniciativa Mãos à Horta. No próximo 22 de maio, o chef Carlos Albuquerque recebe o chef Bruno Caseiro do restaurante Cavalariça, na Comporta, para juntos prepararem um jantar ao ar livre e ao pôr do sol.



Com vista para as vinhas, os respetivos chefs assinam sete momentos gastronómicos confecionados com produtos regionais, interpretados de maneiras diferente em cada prato, sempre com imaginação. Como não poderia deixar de ser, os pratos serão acompanhados por alguns dos vinhos da herdade, indicados sob a consultoria do sommelier e diretor do restaurante Feitoria, em Belém, André Figuinha.

A Mãos à Horta começou a 24 de abril e é uma das três experiências gastronómicas promovidas pela Herdade do Esporão e que visam a valorização do produto local, nacional e sazonal. Para além de degustação, conta-se também com passeios temáticos com inspiração na cultura da herdade bem como da região.



A participação no Mãos à Horta tem um custo de €85 com direito a wine pairing. A reserva pode ser efetuada até dois dias antes do almoço.