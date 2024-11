Assados de Domingo no Gunpowder, em Lisboa, aquecem os dias frios

O Gunpowder é um restaurante indiano moderno fundado por Harneet Baweja, em Londres, em 2015, mas que chegou a Lisboa em novembro de 2022 para apresentar pratos focados na costa oeste da Índia, repensados com produtos locais. Dois anos depois, a equipa lança agora os Assados de Domingo, espécie de homenagem às refeições em comunidade e à comida de conforto, com o cheiro (e sabor) do assado e com a chuva e frio a marcarem o ambiente do lado de fora do restaurante.

No dia 10 de novembro, o bistrô indiano recebe os chefes e sócios do italiano Tua Madre, Francesco Ogliari e Marisa Tiago, que abriram o seu restaurante no centro histórico de Évora, em 2020. O casal descreve a cozinha do seu restaurante como sendo "Alentaliana", inspirando-se em pratos e produtos locais, mas reinterpretados com técnicas italianas, já que Francesco é da Lombardia. No Assado de Domingo irão cozinhar Cappello del Prete, ou Chapéu do Padre, em português, uma receita de salume típica da Lombardia. Os acompanhamentos e entradas são surpresa, mas adiantam a harmonização de um Limontejo Sour e um tiramissú para a sobremesa.

No dia 10 de novembro, o bistrô indiano recebe os chefes e sócios do Tua Madre, Francesco Ogliari e Marisa Tiago. Foto: DR

Já no dia 24 de novembro, o Gunpowder recebe Rui Matias, do Kau, restaurante aberto desde maio deste ano e que tem como especialidade o barbecue texano. Desde 2022 que Rui e a mulher procuram o barbecue perfeito, tendo feito uma viagem aos Estados Unidos da América onde provaram e aprenderam com os melhores, apaixonando-se especialmente pelos de Dallas e Austin, no Texas. A partir da sua especialidade, Rui Matias irá preparar no seu Assado de Domingo uma costela de vaca assada lentamente e fumada. Para acompanhar, Rui apresenta batatas crocantes com alho e kale grelhada. Por fim, remata a refeição com um cheesecake com crosta de tarte de noz pecan.

No dia 24 de novembro, o Gunpowder recebe Rui Matias, do Kau, um restaurante aberto desde maio deste ano de barbecue texano. Foto: DR

Além dos convidados, o restaurante anfitrião irá preparar entradas, pratos e sobremesas inspiradas no tema, como por exemplo, no dia 10, um leitão assado à moda de Goa, pelo chef Nirmal Save.

Além dos convidados, o restaurante anfitrião irá preparar entradas, pratos e sobremesas inspiradas no tema. Foto: DR

Os almoços decorrem entre as 12h e as 15h e são pedidos à carta. A reserva é aconselhada.

