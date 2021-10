A Herdade do Esporão convida a um dia no campo para toda a família

A vida está a acontecer novamente. Já o conseguimos sentir - e não só na cidade. Fora das grandes metrópoles, há igualmente toda uma agenda de vibrantes acontecimentos à sua espera, como este na Herdade do Esporão.

Reconhecida pela produção de vinhos e azeites, nas regiões do Alentejo e Douro, esta empresa familiar muito focada na sustentabilidade ambiental e social, preparou o programa Um Dia de Campanha para celebrar o lançamento de um novo produto, neste caso um azeite.

A iniciativa está marcada para dia 23 de outubro, sábado, e começa pelas 10h30 com um café de boas vindas na Herdade, que fica no Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, perto de Évora.

A campanha da azeitona, um dos eventos na Herdade do Esporão Foto: Esporão

Depois, segue-se um passeio campestre pelo olival dos Arrifes. Este local emblemático tem um selo de produção biológica há mais de uma década. Foi, por exemplo, daqui que surgiu o reconhecido Azeite Virgem Extra Biológico Olival dos Arrifes, entretanto premiado.

Pelas 12h30 terá a oportunidade de participar numa visita guiada ao lagar, seguida de uma prova do novo azeite. Para quem leva crianças consigo, a Herdade preparou uma atividade especial para este momento.

Por fim, o almoço, também esta uma experiência única, com um menu de degustação de cinco momentos ao encargo do chef Carlos de Albuquerque. Já a harmonização vínica conta, como seria de esperar, com referências do próprio Esporão. O canto alentejano e a castiça viola campaniça completam o momento.

Mais um exemplo da cozinha praticada na Herdade do Esporão Foto: Esporão

Este é um programa pensado para toda a família, onde as crianças não são deixadas de parte em função dos adultos. Mas também pode constituir um bonito passeio de fim de semana para casais ou grupos de amigos que procuram aproveitar o sol de outono, tão raro no resto da Europa.

As reservas estão sujeitas à disponibilidade da quinta e a um número máximo de 40 participantes, divididos em grupos de 20, por isso não perca muito tempo a decidir. O custo é de €70 por adulto e €26 no caso das crianças dos 3 aos 12 anos e o pagamento deverá ser feito até 48h antes da data marcada.



O enoturismo da Herdade do Esporão dispõe ainda de outros programas a decorrer ao longo do ano como visitas às adegas e provas de vinho e ainda atividades organizadas ao ar livre como passeios de bicicleta ou piqueniques com produtos selecionados pelo chef.