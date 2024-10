Heróis do Mar: um festival de gastronomia e música que celebra a alma lusófona

O mar, sempre presente na história e cultura portuguesa, serve de inspiração ao mais recente festival de Lisboa. Heróis do Mar propõe ser mais do que um simples evento gastronómico – é uma celebração das tradições marítimas, da cultura lusófona e da música que une vários países de expressão portuguesa. Durante quatro dias, Lisboa será palco de um encontro entre o peixe e o marisco da melhor qualidade e as sonoridades de artistas vindos de Cabo Verde, Angola, Brasil e, claro, de Portugal.

Lura, intérprete cabo-verdiana, trará as melodias doces da morna e do funaná no dia 3 de outubro. No dia seguinte, Matias Damásio, com as suas baladas emocionantes, promete encantar o público. A 5 de outubro, os GNR farão vibrar o festival com os seus êxitos de pop-rock, enquanto a brasileira Mallu Magalhães, uma das vozes mais carismáticas da sua geração, encerra o festival no dia 6. Este alinhamento artístico cria, assim, a trilha sonora perfeita para um evento que celebra o mar e a diversidade cultural.

O mar, sempre presente na história e cultura portuguesa, serve de inspiração para o mais recente festival de Lisboa. Foto: DR

Mas a gastronomia é a verdadeira protagonista de Heróis do Mar. Este festival reunirá alguns dos mais prestigiados chefs de cozinha nacionais e internacionais, que apresentarão menus exclusivos e participações especiais em banquetes requintados. Desde o italiano Moreno Cedroni, com duas estrelas Michelin, ao chef português José Avillez, reconhecido mundialmente, cada prato será uma homenagem aos produtos do mar, com a criatividade e técnica que só estes mestres podem oferecer.



Além dos banquetes, os visitantes poderão assistir a sessões de "cozinha ao vivo" com chefs como Vítor Matos e João Oliveira, e ainda participar em aulas práticas de culinária. Para quem preferir explorar sabores de forma mais descontraída, o evento contará com 10 restaurantes que oferecem opções para todos os gostos – desde o sushi requintado de Kanazawa, até aos petiscos tradicionais de Pica Pau.

Desde o italiano Moreno Cedroni, com duas estrelas Michelin, ao chef português José Avillez, reconhecido mundialmente, cada prato será uma homenagem aos produtos do mar, com a criatividade e técnica que só estes mestres podem oferecer. Foto: DR

O festival vai também além do entretenimento, trazendo para debate questões importantes sobre a sustentabilidade e o impacto do turismo e da restauração. Com a participação de jornalistas e cozinheiros de renome, as tertúlias proporcionarão uma reflexão séria sobre o futuro da gastronomia e do mar. É uma oportunidade para aprender e pensar sobre como podemos preservar os nossos recursos e manter a autenticidade da nossa culinária.