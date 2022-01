O líder perfeito deve ter estas 7 características

O que é preciso para se tornar um líder? De acordo com Mary Parker Follett, uma autora norte-americana que ficou conhecida como a "mãe da gestão" e dos recursos humanos, "a liderança não se define pelo exercício do poder, mas sim pela capacidade de aumentar o sentimento de poder entre os liderados", defendendo que um deve criar outros líderes, ou seja, nutrir os pontos fortes e talentos da sua equipa, enriquecendo-a e empoderando-a.



"O líder de hoje, como o do futuro, é chamado a mudar radicalmente a sua abordagem de gestão empresarial. O novo estilo de liderança deve focar-se na capacidade de desenvolver habilidades interpessoais, mas também atuar no chamado contexto VUCA, um sigla que indica Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade", explica Antonio Panìco, fundador da marca Business Coaching Italia, numa entrevista à GQ italiana.



sete qualidades que devem fazer parte do carácter de um líder. A primeira passa por partilhar a sua própria visão. "Um verdadeiro líder, amanhã mais do que nunca, deve ter clareza sobre seus objetivos e como alcançá-los, mas também ser capaz de transmiti-los aos demais", afirma. Depois, deve dar um bom exemplo, de modo a "inspirar os outros, mas também para ganhar credibilidade". Deve, claro está, ser capaz de comunicar eficazmente. "Na era da comunicação contínua, a capacidade de comunicar articula-se no uso de uma linguagem clara e concisa, mas também na escuta atenta do outro e na predisposição para partilhar informação, perguntas e estímulos."

Como quarto atributo, deve saber tomar decisões difíceis. " Um líder deve guiar-se pelo objetivo final, sempre ponderando as possíveis consequências de cada escolha." O que nos leva à quinta característica: a capacidade de assumir responsabilidades. Um líder "sabe que cada decisão que toma tem repercussões não só para a empresa, mas também para os outros".

O especialista explica que o sexto ponto, muitas vezes subestimado, é um gesto simples que pode parecer trivial para muitos: reconhecer os resultados de forma precisa e contínua. Por fim, deve saber delegar - é simplesmente fundamental.