Não cometa este erro se tiver uma entrevista de emprego

Uma entrevista de emprego, por si só, é um evento que pode causar algum stress e nervosismo. E é natural que assim o seja. Afinal, as expectativas estão em alta e queremos causar a melhor impressão possível.

Como tal, é essencial não cometer este erro comum, relacionado em grande parte dos casos com a falta de preparação do candidato: chegar atrasado. Segundo William Vanderbloemen, diretor executivo da Vanderbloemen Search Group, empresa especializada no recrutamento para cargos executivos, ao canal CNBC.

"Surpreende-me sempre a quantidade de pessoas que chegam dois minutos atrasadas a uma entrevista com um copo de café na mão", explica. E como se o caso não fosse grave o suficiente, pelo menos para criar uma primeira má impressão, tratam-se de indivíduos que não costumam avisar, previamente, que irão chegar atrasados nem o seu motivo para tal, diz.

A pontualidade é, assim, crucial para a equipa de recrutadores. Uma vez quebrada, "as pessoas começam a questionar a integridade e fiabilidade do candidato", sendo também um sinal de que este não se interessa muito pelo cargo em questão. Porém, chegar demasiado cedo a uma entrevista também pode não ser a melhor opção, pois podemos estar a interromper um compromisso prévio. O ideal será mesmo chegar cerca de cinco minutos antes da hora marcada, diz o especialista, embora a sua recomendação não seja unânime. Um artigo do motor de pesquisa de emprego Indeed aconselha chegar cerca de 15 minutos antes, por exemplo.



No que toca à falta de preparação, há truques simples que podem ajudar a diminuir a azáfama, como escolher e passar a ferro a roupa no dia anterior, meter o despertador mais cedo do que a hora habitual, ou estudar o percurso rodoviário de com antecedência.