Quer ser um dos líderes da Amazon? Há 14 requisitos para passar na entrevista

Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em quase 200 milhões de dólares. Não é por isso surpreendente que o empresário e magnata fundador da Amazon deixe claro que não é qualquer pessoa que pode assumir um cargo de liderança na sua empresa. Jezz Bezos, autor do



ser-se literalmente obcecado com o cliente - sim, o cliente é a pessoa mais importante para a Amazon. Depois, é preciso ser-se responsável e comprometido: na Amazon, os líderes não perdem tempo a encontrar culpados, os líderes assumem a situação e procuram formas de solucionar os problemas, sem perder mais tempo. Em terceiro lugar, é obrigatório que seja criativo, tenha ideias inovadoras e que saiba chefiar com os olhos postos no futuro.

Ser-se instintivo: os líderes têm sempre bons instintos e abordam os problemas de diversas perspetivas para depois escolher a melhor opção possível. Em quinto lugar, têm que querer aprender mais e mais, e ser curiosos por natureza. Devem, também, ter capacidade para encontrar talentos e treiná-los para atingir seu máximo potencial.



O sétimo princípio relaciona-se com a excelência. "Os líderes elevam constantemente os padrões de excelência e direcionam as suas equipas para fornecer serviços e produtos de qualidade" explica a Amazon. Têm de pensar em grande, ser ambiciosos. Em nono, os líderes devem ser capazes de tomar decisões e ações rapidamente.



Ser capaz de fazer muito com pouco, é o décimo requisito. "As limitações incentivam o engenho, a autossuficiência e a invenção", escreve a empresa. Em décimo primeiro lugar, um líder deve saber conquistar a confiança dos outros, por serem bons ouvintes e tratarem os outros com respeito. É preciso que conheçam, em profundidade, os dados, as estatísticas e as métricas da empresa.



Como penúltimo requisito, os líderes têm que ser corajosos e estar dispostos a discordar e desafiar as decisões, se for preciso.Por fim, têm de oferecer resultados a tempo e horas, e com qualidade.