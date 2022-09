5 conselhos para gerir melhor o seu tempo

Produtividade e eficiência profissional não estão relacionadas com as horas passadas no escritório. Trata-se antes do modo como essas horas, e tarefas, são geridas ao longo do dia. Além disso, os benefícios para a saúde são claros – reduzidos níveis de stress, menos procrastinação, cumprimento dos prazos de entrega e mais tempo livre para família, amigos e hobbies. Eis cinco conselhos para uma melhor gestão do tempo, de acordo com Bernard Marr, autor do livro Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World:

Fazer o trabalho mais importante primeiro

Embora algumas pessoas prefiram começar o dia com tarefas simples e rápidas, riscar a mais árdua ou demorada da lista é a escolha mais eficiente.

Priorizar o tempo

O autor recomenda a criação de uma lista matinal de tudo o que se tem para fazer ao longo do dia, utilizando o método ABC, a fim de estabelecer prioridades. Assim, a tarefa com mais peso será a A, e por aí adiante. Quem preferir dividir cada ponto em vários passos, poderá fazê-lo da seguinte forma: A1, A2, A3... O mais importante aqui, alerta Marr, é nunca passar à letra seguinte enquanto houver tarefas da letra anterior.

Estabelecer um limite de tempo para cada tarefa

Ter limites de tempo para cada marco da lista faz com que o indivíduo não perca preciosos minutos em algo irrelevante.

Trabalhar nas horas mais produtivas

Nem todas as pessoas são iguais no que toca a horários de trabalho. Há quem seja mais ativo durante a manhã, e quem opte por trabalhar à noite, quando metade do mundo está a dormir. É essencial sabermos as horas em que somos mais produtivos e evitar agendar tarefas secundárias ou não essenciais nesse período de tempo.

Evitar o multitasking

Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ainda para mais se forem complexas, costuma ter apenas um resultado: nenhuma delas acaba bem feita. O multitasking é o pior inimigo da produtividade e da eficiência. Invés, deve-se optar por realizar uma tarefa de cada vez, antes de passarmos à seguinte.