O segredo para ter um perfil atraente numa app de encontros

Se já utilizou ou utiliza apps como o Tinder ou o Meetic, sabe que a personalização do seu perfil é um dos passos mais importantes, entre escolher a fotografia perfeita e a frase que melhor o define. E atenção, esta última parte é mesmo essencial. Diversos estudos analisaram o impacto que o tipo de escrita em perfis online tem nas pessoas e os resultados podem surpreendê-lo.

Na Universidade de Tilburg, na Holanda, uma equipa de investigadores contactou 800 utilizadores de um site de encontros e pediu-lhes que classificassem a atratividade de diversos perfis fictícios – alguns com erros ortográficos e outros sem erros. Os cientistas esperavam que uma linguagem informal e com emoticons criasse uma melhor impressão, comparando com uma linguagem "super correta" e mais formal, mas os resultados foram o oposto. No geral, os utilizadores de perfis com erros tipográficos (como letras desordenadas numa palavra), ortográficos (palavras mal escritas) e gramaticais foram vistos como desatentos e pouco inteligentes e, por isso, menos atraentes.

Dados referentes a um outro estudo afirmam também que, num inquérito com 5000 pessoas de um site de namoro norte-americano, 88% das mulheres e 75% dos homens classificaram o bom uso da gramática e da pontuação à frente da confiança e de bons dentes. De acordo com a investigação, publicada no The Journal of Social and Personal Relationships, pequenos sinais, como uma boa escrita, assumem maior importância face interações à distância.