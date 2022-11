Estes são os cinco jogadores mais bem pagos do Mundial

O Mundial é uma oportunidade financeira não só para o país que recebe o campeonato, mas também para os jogadores de futebol. Com a exposição pública em todo o mundo podem surgir mais hipóteses de parcerias, colaborações e um mediatismo social maior, que acaba por ajudar os peritos nas suas carreiras.

Kylian Mbappé é o futebolista mais bem pago do mundo – com um contrato com o PSG que se estende por mais três anos, o jovem de 23 anos vai receber 110 milhões de dólares (cerca de 106 milhões de euros) pelo contrato e salário, afirma a Forbes espanhola. Este valor junta-se aos lucros que o jogador acumula das suas parcerias com a Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini e EA Sports.

A Forbes espanhola estima que os cinco jogadores mais bem pagos do Mundial vão receber 452 milhões de dólares esta época (cerca de 435 milhões de euros, 173 milhões correspondendo a dinheiro feito fora do relvado.



Este ano, a FIFA vai galardoar a seleção vencedora com 440 milhões de dólares, com cada jogador a levar para casa 42 milhões de dólares, avança ainda revista.

E quem são, afinal, os jogadores que se juntam a Mbappé numa fortuna significativa? Fique a saber.



1. Kylian Mbappé

Idade: 23

Nacionalidade: França

Dentro do campo: 110 milhões dólares

Fora do campo: 18 milhões dólares

2. Lionel Messi

Idade: 35

Nacionalidade: Argentina

Dentro do campo: 65 milhões dólares

Fora do campo: 55 milhões dólares

3. Cristiano Ronaldo

Idade: 37 anos

Nacionalidade: Portugal

Dentro do campo: 40 milhões dólares

Fora do campo: 60 milhões dólares

4. Neymar Jr.

Idade: 30

Nacionalidade: Brasil

Dentro do campo: 55 milhões dólares

Fora do campo: 32 milhões dólares

5. Robert Lewandowski

Idade: 34

Nacionalidade: Polónia

Dentro do campo: 27 milhões dólares

Fora do campo: 8 milhões dólares