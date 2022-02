Os 10 youtubers mais bem pagos do mundo

O que começou como uma plataforma com poucos utilizadores tornou-se o ganha pão de milhares de pessoas um pouco por todo o mundo. É cada vez maior o número de indivíduos que sobrevive maioritariamente do dinheiro que ganha com o seu canal no Youtube. Lá, os temas são os mais variados, de streaming de jogos a tutoriais de pintura. No ano passado, os youtubers arrecadaram cerca de 300 milhões de dólares, mais 40% do que em 2020, com cerca de 50% do ganho gerado a partir de receitas publicitárias, segundo o site da Forbes.

Mr. Beast foi o youtuber mais bem pago de 2021. O jovem de 23 anos, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, arrecadou 54 milhões de dólares só no ano passado. Os seus vídeos mais populares, alguns com 10 milhões de visualizações, englobam desafios de alto risco - passou 50 horas enterrado vivo, ofereceu 8 mil euros a quem se sentasse numa banheira cheia de cobras e encenou a sua versão de Squid Games, cenários replicados e tudo. Em segundo lugar temos Jake Paul, irmão do também youtuber Logan Paul, com 45 milhões de dólares. Grande parte do lucro de Jake advém dos anúncios publicitários referentes à sua carreia no boxe.

No terceiro lugar da lista encontramos Markiplier, com 38 milhões de dólares, cujos ganhos duplicaram em relação ao ano passado graças à linha de merchandising – t-shirts, sweatshirts e outros artigos ligados à série Unus Annus. Em 2021, Markiplier filmou uma adaptação televisiva de The Edge of Sleep, um thriller pós-apocalíptico que começou como um podcast em 2019. Por fim, na primeira metade da lista temos ainda Rhett e Link (30 milhões de dólares), cujo canal começou com o talk-show de entrevistas Good Mythical Morning; e ainda Unspeakable (28,5 milhões de dólares), que publica vídeos de Minecraft e outros jogos.

A restante lista do youtubers mais bem pagos de 2021 é composta por:

6º. Nastya - 28 milhões de dólares;

7º. Ryan Kaji – 27 milhões;

8º. Dude Perfect – 20 milhões;

9º. Logan Paul – 18 milhões;

10º. Preston Arsement – 16 milhões.