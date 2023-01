Jacob & Co. Caviar Tourbillon Tsavorites, o relógio que CR7 levou para as Arábias

A chegada do nosso CR7 à Arabia Saudita foi notícia em todo o mundo, e aos apaixonados por relojoaria não escapou um pequeno (grande) pormenor: no pulso levava um Caviar Tourbillon, totalmente engastado com tsavorites verdes. Um modelo da extravagante marca suíça Jacob & Co, com um valor de mercado a rondar os 700 mil euros. Isto para quem o conseguir encontrar, porque à raridade das pedras preciosas, soma-se o ano inteiro que demora para criar o modelo.

As tsavorites são uma pedra preciosa bastante recente. Foram descobertas na década de 1970, no Quénia, e apesar de não terem o peso histórico das esmeraldas tornaram-se rapidamente numa das pedras mais desejadas da alta joalharia, pelo seu brilho, tons de verde e resistência. O verde é, também, uma das cores preferidas do capitão da seleção, e ainda a cor do Reino da Arabia Saudita - por isso o relógio presta também essa homenagem ao país anfitrião. O nosso CR7 pensa em tudo…

Caviar Tourbillon, um modelo da extravagante marca suíça Jacob & Co. Foto: D.R

Como a Jacob & Co. mais tarde explicou, "o Caviar Tourbillon Tsavorites é o relógio mais luxuoso e mais completo de tsavorites jamais criado." A marca considera que "as esmeraldas são muito frágeis para serem expostas na superfície de um relógio usado no pulso", e que "as safiras verdes não são consideradas satisfatórias o suficiente, porque a sua tonalidade carece de profundidade e consistência". Já as tsavorites, "graças à sua cor intensa, grande transparência e brilho profundo, são perfeitas para o uso exigente que a Jacob & Co. delas faz".

O verde é, também, uma das cores preferidas do capitão da seleção, e ainda a cor do Reino da Arábia Saudita. Foto: @cristiano

Entre a caixa, o mostrador e a fivela, o Caviar Tourbillon tem 373 pedras no total, o que equivale a 38,57 ct. Sendo o turbilhão outro dos pontos importantes do modelo. Trata-se de uma das complicações – em relojoaria tradicional, chama-se complicação a qualquer função que vá para além de dar as horas e a data - mais reveladoras da expertise relojoeira. Está ao alcance de muito poucas marcas e visa contrabalançar os efeitos da gravidade para aumentar a precisão do mecanismo.

O turbilhão é outro dos pontos importantes do modelo.

É sabido que Cristiano Ronaldo adora relógios - quase tanto como adora carros -, e não surpreendentemente tem uma coleção impressionante na qual se incluem peças únicas e mais caras até do que este Jacob & Co. Ao longo da carreira serviu como embaixador da Tag Heuer, da Hublot e da Frank Muller, mas tem sido visto regularmente com modelos da Rolex, Breguet, Girard-Perregaux, Cartier e Bulgari, também.







É sabido que Cristiano Ronaldo adora relógios − quase tanto como adora carros −, e não surpreendentemente tem uma coleção impressionante na qual se incluem peças únicas e mais caras até do que este Jacob & Co. Foto: D.R