Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo

É certo que nem todos os atletas têm um salário próximo ao de Cristiano Ronaldo , embora aqueles que se aproxima do "seu valor" continuem a possuir um poder de compra maior do que muitas pessoas, pois falamos de números estratosféricos. Quando o jogador português assinou contrato com o, equipa de futebol da Arábia Saudita, praticamente duplicou o seu salário, subindo ao patamar seguinte ao receber cerca de 75 milhões de dólares por ano, segundo o Top 10 dos atletas mais bem pagos entre o início de maio de 2022 e o de 2023, noticia a Forbes.No total, estes dez indivíduos arrecadaram cerca de(antes de impostos e outras reduções), mais 12% do valor do ano passado (990 milhões) e batendo o recorde de 2018 (1,06 mil milhões). O dinheiro que os países do Médio Oriente têm investido em várias modalidades teve um peso nos presentes resultados, esclarece a publicação, dando o exemplo de Lionel Messi , que joga pelo Paris Saint-Germain - cujo proprietário é aque também é embaixador de turismo da Arábia Saudita.Eis os desportistas mais bem pagos dos últimos 12 meses, tendo em conta os valores arrecadados "dentro do campo" (salário e bónus enquanto atleta) e "fora de campo" (como patrocínios, receitas de licenças, entre outras fontes de rendimento).1º, 38 anos: 136 mil milhões de dólares (futebol);2º, 35 anos: 130 mi milhões de dólares (futebol);3º, 24 anos: 120 mil milhões de dólares (futebol);4º, 38 anos: 119,5 mil milhões de dólares (basquetebol);5º, 32 anos: 110 mil milhões de dólares (boxe);6º, 38 anos: 107 mil milhões de dólares (golfe);7º, 52 anos: 106 mil milhões de dólares (golfe);8º, 35 anos: 100,4 mil milhões de dólares (basquetebol);9º, 41 anos: 95,1 mil milhões de dólares (ténis);10º, 34 anos: 89,1 mil milhões de dólares (basquetebol).