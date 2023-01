Dois andares e 17 quartos. Assim é a suíte de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e as crianças (de Ronaldo, e os que tem em comum com a influencer) viajaram para a Arábia Saudita depois do futebolista português ter assinado contrato com o clube All-Nassr. De acordo com o Daily Mail, a família permanece hospedada na capital do país, Riade, no Four Seasons Hotel.

Kingdom Suite no Four Seasons Hotel Riade. Foto: Four Seasons Hotel Riade

A Kingdom Suite fica num dos edifícios mais altos da Arábia Saudita e conta com 17 quartos divididos por dois andares, espaço suficiente para acomodar o craque e a família, bem como os seus seguranças, amigos e restante companhia. A vista panorâmica da cidade é sem dúvida um dos pontos chave da suíte, que também tem uma generosa sala de estar com um grande ecrã de televisão, sala de jantar digna de VIP's, escritório privado, sala de imprensa, despensa moderna e uma casa de banho de causar inveja. Mármore do chão ao teto, sofisticados detalhes em dourado e uma paleta de cores neutra que emana elegância.

Kingdom Suite no Four Seasons Hotel Riade. Foto: Four Seasons Hotel Riade

Kingdom Suite no Four Seasons Hotel Riade. Foto: Four Seasons Hotel Riade

O cinco estrelas oferece ainda um serviço exclusivo de jantar no quarto para Ronaldo e a sua comitiva com gastronomia dos quatro cantos do mundo, a par de ginásio, spa e campos de ténis. Especula-se que Cristiano fique hospedado no Four Seasons Hotel durante pelo menos quatro semanas, segundo a mesma publicação, o que deverá equivaler a mais de 283 mil euros, informação avançada pela Madame Fígaro. Porém, esta trata-se de uma situação temporária, dado que o casal está à procura de casa, provavelmente em Al Muhammadiyah ou em Al Nakheel, os bairros mais prestigiados da cidade e bastante populares pelas suas escolas internacionais.

Kingdom Suite no Four Seasons Hotel Riade. Foto: Four Seasons Hotel Riade