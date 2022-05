Ed Sheeran e a sua requintada coleção de relógios

Apesar de Ed Sheeran ser conhecido pelo seu estilo simples e os seus elevados dotes musicais, o cantor conta com uma coleção de relógios de fazer inveja a qualquer colecionador.

Hublot Big Bang Foto: Hublot Big Bang

Nos primórdios da sua carreira, o britânico não costumava ser visto com uma grande variedade de acessórios luxuosos. De acordo com a GQ inglesa, durante a digressão do seu álbum ÷ (Divide), entre 2017 e 2019, o cantor usou sempre o mesmo relógio: um Hublot Big Bang. Foi apenas quando atuou num bar mitzvah para a filha de um amigo que um icónico relógio entrou na sua vida. Como agradecimento, o amigo de Ed ofereceu-lhe um Patek Philippe Nautilus 5726A, com as fases do ciclo lunar no mostrador. Foi este Patek Philippe que Ed usou no dia do seu casamento, e marcou o início de uma vasta e surpreendente coleção.

Patek Philippe Nautilus 5726A Foto: Patek Philippe

Para além de clássicos como Nautilus e o 5130R da mesma marca, o famoso compositor multiplatinado soma ainda com Richard Mille RM 38-01 Tourbillon G-Sensor Quartz TPT, limitado a apenas 50 peças no mundo, com um design modero e exuberante.

Patek Philippe 5130R Foto: Patek Philippe

Sheeran detém também uma aquisição mais em conta, todavia não menos rara, o Swatch x Omega MoonSwatch. Dos mais vintage aos mais modernos, os relógios de Ed Sheeran são símbolo de sofisticação, simplicidade, extravagância e luxo.

Richard Mille RM 38-01 Foto: Richard Mille

Entre as maiores exuberâncias, já se personalizou um Patek Philippe Nautilus 5726A exclusivamente para Ed Sheeran. A marca alterou os marcadores das horas para vermelho vivo e adicionou as suas iniciais no mostrador.