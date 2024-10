Cervejas artesanais portuguesas chegam à Oktober Festa

Partindo do conceito da maior festa de cerveja do mundo - o OktoberFest, em Munique - o Lisbon Beer Department juntou-se a cervejarias independentes e artesanais para criar uma festa que ocupa as suas fábricas de concertos e DJs. Sábado, dia 12 de outubro, a Oktober Festa divide-se entre as fábricas Dois Corvos, Fermentage, MUSA e Oitava Colina, contando com 17 atuações musicais, de artistas individuais e grupos, e mais de 40 variedades de cerveja.

Unindo a mestria das quatro casas de cerveja, criou-se uma cerveja especialmente para esta festa. Límpida e dourada, de espuma branca cremosa e persistente, a Marvila Helles é descrita como tendo um sabor a cereais e pão fresco, contrastando com um sabor amargo. O travo final deixa a boca leve e seca.

Cartaz da Oktober Festa. Foto: @Lisbon Beer Department

Mas festa não é festa sem música. Entre concertos dos mais recentes aos mais reconhecidos artistas nacionais espalham-se pelas 15 horas de festa e quatro localizações nomes como B Fachada, Alek Rein, Capital da Bulgária, Pato Bernardo, Cortada!, Gira, entre outros. Na mesa de mistura encontramos nomes como Bateu Matou, Bunny O´Williams, Furirosas, João Borsch Ny.edith B2B VLOIID, Technoguete + Gardênia ou Zarco.

Para "fazer a cama" à cerveja, em cada fábrica existe uma opção de cozinha. Na Dois Corvos haverá opções da Lisbon Kebab Station, na Oitava Colina a Marcella Girelli apresentará os seus pratos, na MUSA Vasco Lello da Trifana reinventa a bifana e partilha o espaço com o Café com Calma e, por fim, na Fermentage o cheiro a churrasco de inspiração texana chega pela cozinha do Kau.

Em cada fábrica existe uma opção de cozinha. Foto: DR

Com início às 13h e fim às 03h, extendendo-se num espaço de 5km, há tempo para passar por todas as fábricas, provar diferentes tipos de cerveja e cozinha e escolher saltar entre os seus artistas preferidos.

Quando? 12 de outubro, das 13h às 03h Onde? Dois Corvos Marvila, Fábrica Oitava Colina, Fermentage Brewpub e Musa de Marvila Entrada Gratuita